Según estadísticas, los ataques se dan de día, por la pareja y con cualquier cosa que tenga al alcance

Fue mencionado durante un conversatorio donde distintos agentes de la justicia revisaron sus prácticas y las enmarcaron en la necesidad de una real perspectiva de género. Preparar a la víctima para un juicio.



Diversas voces confluyeron en el "Conversatorio virtual sobre estrategias y recursos para el abordaje de la violencia familiar" donde los oradores coincidieron en tratar la problemática de la violencia familiar y de género de manera interdisciplinaria. En la actividad del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul se escucharon a jueces y ayudantes fiscales, integrantes de organizaciones civiles de Olavarría y de la Mesa Local contra la Violencia.

Camino al juicio



En la misma línea se expresó la doctora Susana Topor, quien explicó que está al frente de la Secretaría especializada en Violencia Familiar de Azul desde su creación, en el año 2013. Hasta ese momento, "estas causas tramitaban en la fiscalía común, no se le daba el abordaje necesario, había denuncias contra un mismo victimario que tramitaban en distintas fiscalías, y todo eso alentaba a la impunidad", definió.

No estamos investigando a la víctima por sus conductas.

Topor defiende la postura del trabajo interdisciplinario y la especialización. "Si no tenemos el personal capacitado con la temática esto es mucho más difícil porque nos encontramos con que la víctima no tiene la atención que se merece y no se va con respuestas", indicó. "Si no entendemos de lo que estamos hablando, atrasamos la investigación. No estamos investigando a la víctima por sus conductas. Generalmente la mujer que viene con una denuncia penal tiene sobre sus espaldas un montón de historias, generalmente en su relato hay más delitos de los que vino a denunciar".

La funcionaria expuso que la víctima "ya viene desestabilizada, ya detrás de su relato de delito hay una cosa que empeora su situación. Y muchas de las víctimas se retractan, porque es tanto o más lo que padece después de hacer la denuncia. Es profundamente decepcionante ver cómo se retractan y vuelven a ser víctimas de violencia, pero solamente con que le digamos que vaya a hacer la denuncia penal no podemos pensar que le vamos a solucionar el problema".

La medida cautelar de acercamiento o contacto se vulnera sistemáticamente

"La atención de la víctima lleva muchísimo tiempo, pero ganamos en experiencia. Necesitamos que la víctima esté preparada para llegar al juicio y dejar de lado el tema de no ser empáticos con las víctimas de género", agregó Topor. Reveló así que las estadísticas marcan que la mayoría de los hechos de violencia se producen en el interior de las viviendas, que el agresor es la pareja, que el ataque se da durante el día y con cualquier elemento que tenga al alcance.



Finalmente también fue crítica con las medidas cautelares de protección que ofrece la Justicia: "Las mujeres pasan a estar o con custodia policial o tienen que dejar sus casas para ir a los refugios con sus hijos menores de edad, o estar alertas para activar el botón antipánico si tienen la tecnología suficiente en el teléfono para instalarlo. La medida cautelar de acercamiento o contacto se vulnera sistemáticamente".

