El Centro de Jubilados cumplirá dos años este mes

Información General

El 23 de noviembre, el Centro de Jubilados y Pensionados Municipales cumplirá dos años.

El espacio fue creado bajo el paraguas del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría (STMO), y desde su fundación Concepción Prestipino, conocida como "Coca", preside la comisión directiva.



"El espacio nació del interés de José Stuppia, que pensó en que sería importante que el Sindicato contara con este espacio", dice ahora "Coca" desde su hogar donde mantiene contacto a través de un grupo de whatsapp creado en el marco de la emergencia sanitaria.



Atrás quedaron las reuniones en el salón sindical de Rivadavia 1935, espacio de reunión, planteo de inquietudes y generar alternativas -mateada por medio- para quienes forman parte activa del Centro. Ya regresarán aquellos tiempos.



"Desde febrero que no estamos yendo al Centro porque somos todas personas de riesgo, pero estamos comunicados siempre", cuenta la presidenta de este espacio que actualmente tiene 320 socios.



Así como mantiene contacto con el resto de la comisión directiva y los socios del Centro de Jubilados, Coca Prestipino también continúa en estrecho contacto con el referente del STMO. "Con José (Stuppia) hablo mucho y yo como presidenta no dejo de agradecerle el gesto que tuvo en formar este espacio".



Merecedora del premio Dina Pontoni 2020, Coca explica que este año "no hemos podido estar personalmente en las negociaciones paritarias como fue el año pasado, dado la pandemia, pero espiritualmente estamos con el gremio, tenemos una relación excelente".



La gestión fundacional de este Centro fue tramitar el pago del aumento paritario logrado por el gremio que lidera José Stuppia y acceder al retroactivo con respecto al período mayo-noviembre de aquel año.



Jubilada desde hace 12 años, tras acopiar 35 como empleada municipal, Coca Prestipino comenzó en el Hogar Sarciat, siguió por el Museo Dámaso Arce y la secretaría de Gobierno. Después recaló en la Dirección de Transporte, más tarde en Turismo y Control Urbano con escala final en la Terminal. "Tenemos las mismas fuerzas y las mismas ganas de seguir trabajando así que estamos esperando que pase este tiempo tan difícil para volver a encontrarnos".