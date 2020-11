Comienza Guitarras del mundo, con 90 intérpretes y en forma virtual

El tradicional festival se llevará a cabo entre este lunes y el domingo 22. Su creador y director artístico, Juan Falú, habló con Télam sobre esta nueva edición.

Romina Grosso



Télam



La 26ta. edición del Festival Internacional Guitarras del Mundo se realizará entre este lunes y el domingo 22 de manera online y contará con más de 90 intérpretes que formarán parte de una imponente programación, armada, según su creador y director artístico, Juan Falú, considerando "que haya mucha presencia extranjera, que estén representadas las 24 provincias argentinas y teniendo en cuenta la cuestión de género".



"Como este año estuvimos obligados a hacer el encuentro de manera virtual, solicitamos videos a alrededor a 90 guitarristas, y al tener videos originales, grabados específicamente para el festival, terminamos haciendo un archivo de guitarras que son del mundo", comentó a Télam el guitarrista y compositor Falú.



El artista, que en septiembre pasado fue designado como director de Asuntos Culturales de Cancillería, destacó la enorme solidaridad de los músicos que participan del encuentro.





"Fue increíble la buena disposición que tuvieron a sabiendas de que la remuneración es muy limitada por la situación que se vive. Se puso de manifiesto el afán de defender la permanencia de un encuentro que es muy querido", resaltó.



En esta edición participarán 72 guitarristas nacionales y 20 internacionales. Una de las figuras que resaltan en la grilla es la del brasileño Yamandú Costa, "considerado el guitarrista más reconocido en todo el mundo", apuntó Falú.



Y agregó: "Yamandú es amigo; en el festival somos bastante horizontales, pero la presencia suya es simbólica, sobre todo por su solidaridad, es la primera vez va a tocar en este encuentro".



Pedro Rossi, Agustín Luna, Quique Sinesi, Cecilia Zabala, Carlos Moscardini, Carlos Martínez y Rudi Flores Trío, son algunos de los guitarristas y formaciones locales que participarán de todas las provincias; mientras que a nivel internacional estarán Nora Buschmann de Alemania, Berta Rojas de Paraguay y Raphaella Smits de Bélgica, entre muchas otras figuras.



El festival podrá verse hasta el día 15, a las 19, por el Facebook y el YouTube oficial del Ministerio de Cultura; en tanto que desde esa jornada hasta su finalización, las transmisiones contarán con un espacio en Radio Nacional y la Televisión Pública, que este año se sumaron a la difusión del espacio.



La radio estatal realizará tres programas especiales con la conducción de Falú y el periodista Santiago Giordano, los días 14, 18 y 21 a las 21 por la 98.7 FM La Folklórica, la AM 870 y todas las emisoras del país.



También habrá especiales en ocho idiomas en Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), que dedicará espacios al encuentro.



En tanto, la TV Pública presentará un programa especial el domingo 22 al que el artista tucumano, de 72 años, definió como "una especie de cierre de los conciertos de Cultura de la Nación con 30 guitarristas; es una fiesta de la guitarra en la que cada uno hará un solo tema".



Acerca de si considera que esta modalidad virtual puede hacer posible que el festival tenga llegada a más gente, Falú dijo: "La pandemia invita a visitar este tipo de eventos como un modo de salir del hastío del contexto. Así como está pensado, yo supongo que va a ver mucha audiencia".



En cuanto al sonido de la guitarra argentina y su resonancia en el mundo, el músico expresó: "Me parece que somos un país en que se toca mucho y muy bien la guitarra, no son muchos los países que tienen esa condición".



"En Brasil, Argentina, Cuba, España y Perú, se toca muy bien, sobre todo sus músicas propias", se explayó.



"La guitarra es como una contadora historias de la patria, entonces hay un vínculo que es poderoso, memorioso; en Argentina tuvimos muy buenos guitarristas, aparte del amor popular por la guitarra, en el folclore, el tango, el jazz y en la clásica (hay una escuela argentina que es muy respetada en el mundo) -continuó-. Tuvimos solistas como Atahualpa Yupanqui y Eduardo Falú, la presencia de la guitarra está en todos los lenguajes culturales".



Acerca del repertorio que abordarán los músicos en el marco del festival, Falú dijo que en general no se condiciona el repertorio, pero sin embargo avistó que hay una teoría de que tocar músicas propias es una tendencia.



"Los que son clásicos generalmente tocan repertorio universal, los que tocan repertorio más populares tocan músicas de sus países", reveló con conocimiento de causa. (Télam).