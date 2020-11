Kicillof incluyó el Polo Judicial en el presupuesto 2021

09.11 | Información General

Lo confirmó el Subsecretario de Minería, Federico Aguilera. La obra que completó cerca del 40% de la realización podría reiniciarse el próximo año.



Este lunes a través de las redes sociales el Subsecretario de Minería de la Provincia, Federico Aguilera confirmó que en el Presupuesto 2021 que presentó el Gobernador Axel Kicillof, se prevé la terminación del Polo Judicial en nuestra ciudad.



Obra que comenzó en junio de 2017 y que el anuncio trajo enormes expectativas para toda la ciudad, y en especial para el ámbito judicial.



Desde entonces, la imponente construcción del Polo Judicial en Olavarría en Bolívar y 25 de Mayo, sufrió distintos traspiés.



Hubo acuses respecto del impacto ambiental de dejar trunca una obra de tales magnitudes, hasta lo que implicaba desmantelarla.



Desde mediados del 2019 la obra está completamente paralizada



Esa enorme construcción, ubicada al frente de la plaza "Álvaro Barros", fue el inicio de un proceso que no tuvo final. Hace más de 17 meses que la obra está neutralizada, más allá de los testimonios que brindaron diferentes referentes provinciales y locales en todo este tiempo. Y también a pesar de la grúa y otros elementos de trabajo presentes en el lugar, los cuales nunca se retiraron y generaron inquietud entre los vecinos.



Según especialistas, la obra no superó el 40 por ciento de realización, por lo cual aún falta mucho por hacer más allá de lo avanzado. Y se conoció también que el Polo Judicial fue un proyecto que se encaró a nivel provincial, con fondos y recursos del gobierno de María Eugenia Vidal, y que no concluyó.



En estos tiempos de espera y plazos incumplidos, aparecieron varios puntos problemáticos a tener en cuenta. "El tema es que hubo una readecuación de precios, se licitó con un dólar a 22 pesos", señaló una fuente provincial, dando cuenta que es urgente una nueva actualización al respecto.

Sin embargo, este lunes la construcción de la imponente obra volvió a tomar vuelo. Aguilera contó que "con el Ministro de Justicia, Julio Alak hablamos de la importancia de finalizar la obra del Polo Judicial que el gobierno de Vidal dejó abandonada. Hoy nos anuncian que fue incluida en el presupuesto 2021 con una inversión de más de 235 millones de pesos. Bien por Axel Kicilloff", celebró.