Amplían el horario de atención de comercios y los locales gastronómicos recibirán clientes en los salones

09.11 Desde este martes

La nueva disposición municipal entrará en vigencia desde este martes 10. Los locales gastronómicos podrán recibir clientes en el lugar pero con capacidad reducida y aire natural.



En el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19, el Gobierno Municipal dispuso una extensión horaria para los comercios no esenciales y los locales gastronómicos.



Las modificaciones incluyen ahora a los clientes de los locales gastronómicos que podrán volver a disfrutar de la oferta local en los salones, no sólo a través de los servicios de delivery o take away.



De esta manera, desde la Subsecretaría de Legal y Técnica informaron que los comercios no esenciales podrán abrir desde este martes 10 de noviembre hasta las 20 horas.



Por otra parte, los bares y restaurantes, también desde mañana, tendrán la posibilidad de recibir clientes dentro de los salones pero con una capacidad del 50%. Hasta el momento solo podían atender en lugares al aire libre.

Asimismo, se indicó que "los locales gastronómicos deberán mantener sus ambientes con la mayor cantidad de aire natural posible".