"Nos escucharon pero no se resolvió mucho; fue un encuentro por compromiso"

11.11 | Información General Mesa de Emergencia con el Municipio

Es lo que dijo el dirigente social Ezequiel Green quien estuvo acompañado por Agustina De Arzave y María José González. Por el Municipio acudió el intendente Ezequiel Galli y el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani.

Luego del acampe que tuvo como epicentro el Paseo "Jesús Mendía", tres referentes de la Mesa de Emergencia se reunieron en el mediodía de ayer con el intendente Ezequiel Galli y el Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida Diego Robbiani en el Palacio "San Martín".

Al cabo de este encuentro, Ezequiel Green comentó que se acercaron a la reunión con las autoridades comunales con tres ejes propositivos (alimentación, vivienda y trabajo), pero también en busca de soluciones para la dura situación social que están atravesando familias olavarrienses.

Sobre la charla con las autoridades municipales, Green sostuvo que "hay cuestiones en las que no nos vamos a poner de acuerdo por un tema ideológico y de posturas a la hora de trabajar para la comunidad. Nos escucharon pero no se resolvió mucho; notamos que fue un encuentro por compromiso y que del otro lado no hubo demasiado interés".

"Con respecto a los dos casos que habían quedado sin resolver, se pusieron plazos de tiempo", apuntó.

"Por el lado de la familia de Sierra Chica el Intendente nos prometió que en menos de un mes va a estar resuelto; hay que esperar una desadjudicación y luego la adjudicación de un terreno".

"Por cuestiones burocráticas debería ser lo que más tiempo lleve, pero Galli dijo que se solucionará en menos de un mes" indicó.

Una asistente social del Municipio concurrió la semana pasada para realizar el informe socio - ambiental, razón por la cual el caso se demoró más de lo esperado.

Los referentes de la Mesa de Emergencia plantearon también las imperiosas necesidades de la familia que sufrió el incendio de su casa en el Barrio Trabajadores.

"Robbiani había firmado un documento por el cual cuando los corralones empezaran a vender los materiales podían ser retirados. Pasamos por los corralones y nos anticiparon que en 10 días firmarán un cheque para sacar los materiales" afirmó Green.

El acampe en la Plaza fue levantado el sábado, luego de la promesa oficial de resolver estos dos casos.

Con anterioridad, se allanaron otras situaciones: en una de ellas se acercaron materiales para el techo a una familia que estaba por ser desalojada y tenía su casa, pero le faltaba el techado.

Los otros tres casos se resolvieron en forma parcial y provisoria, con subsidios de 4.500 pesos por tres meses para el pago del alquiler.

Ezequiel Green estuvo acompañado en el Palacio Municipal por las dirigentes sociales Agustina De Arzave y María José González.

Los ejes propositivos

"Definidos los casos tratamos de hablar sobre tres ejes, que son trabajo, vivienda y la emergencia alimentaria" reveló.

Sobre este último punto, Green describió que la Mesa de Emergencia nuclea a comedores y merenderos que están sufriendo una merma en las donaciones de productos alimenticios como consecuencia del contexto actual.

"Esto lo veníamos hablando desde el acampe con Robbiani, pero la postura del Municipio es que nosotros les hagamos un relevamiento de la gente que asiste a los comedores y que ellos asistirán con la bolsa. Una bolsa que, con suerte, alcanza para una semana" planteó.

"El asunto acá es que las familias ya tienen estas bolsas y no les alcanza, entonces les preguntamos si ellos piensan que los comedores están de gusto, a lo que coincidieron que hay necesidades que no se pueden satisfacer y que esos comedores no están de gusto" dijo.

"Ellos también tienen comedores, y ahí es cuando uno duda si es una política con respecto a nuestros comedores o se trata de una posición clientelar de la que quieren sacar provecho" advirtió.

Green apuntó que el Intendente va a tener en cuenta en el radar de sus comedores a los que forman parte de la Mesa de Emergencia, y cuando exista un remanente de mercaderías las va a suministrar.

"Galli nos adelantó que va a sacar los changuitos de supermercados del Municipio para que la Mesa de Emergencia pueda conseguir las donaciones a partir de la gente que deja algún insumo" apuntó.

Del "eje vivienda" señaló que consiguieron la habilitación del teléfono de la Subsecretaría de Desarrollo Social -a cargo de Silvana Rosales- "para que se puedan resolver con celeridad y atender los casos de urgencia en situación de calle".

Green subrayó que el tercer eje es la llave para resolver a los otros dos: el trabajo.

"Fue donde más hincapié hicimos; llevamos propuestas concretas que buscan soluciones para los problemas de vivienda y de alimentación".

"El problema estructural es que hay una falta de trabajo digno, y a partir de ahí tenemos una carencia de créditos accesibles para la gente. Esta falencia genera que tengamos falta de viviendas y problemas alimentarios" resumió Green.

"La realidad es que no sé hasta donde nos van a tener en cuenta", admitió.

"Si de hecho tardó tanto tiempo para atendernos, no creo que Galli nos vuelva a recibir, pero sí dijo que va a permitir que acerquemos el proyecto de viviendas que se están construyendo a través de la asamblea y también van a evaluar las otras propuestas" cerró Green.