María Eugenia Bielsa renunció al Ministerio de Hábitat y la reemplazará Ferraresi

Es la primera funcionaria en dejar el Gabinete de Alberto Fernández. Ferraresi es intendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria.

María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, renunció a su cargo y se convirtió en la primera funcionaria en dejar el Gabinete de Alberto Fernández. Su reemplazante será el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.



Luego de la carta de Cristina Kirchner en donde afirmó que hay "funcionarios que no funcionan" desde el Ejecutivo habían insistido en que no habría cambios.



De todas formas, cerca del Presidente aclararon que si hubiera modificaciones en el Gabinete, no se vendría una ola de renuncias.



Jorge Ferraresi es uno de los intendentes más cercanos a Cristina Kirchner -es el vicepresidente del Instituto Patria- pero además es una señal de Alberto Fernández a los jefes comunales ya que los empieza a vincular con el gobierno nacional. El entorno del jefe de Estado consideró que es el reemplazo ideal para el cargo por el despliegue territorial que tiene y entiende lo que está pasando en el conurbano bonaerense.



El intendente comanda Avellaneda desde 2009 -terminó un mandato y después fue electo tres veces, la última en 2019- y siempre se identificó con el kirchnerismo puro. También sería uno de los beneficiados si el gobierno provincial da marcha atrás con el límite a la reelección indefinida, algo que Alberto Fernández anunció, justamente, en un acto en Avellaneda.

La presencia de Bielsa en el Gabinete había sido una movida de Fernández para contener las posibles divisiones en el peronismo santafesino. Es que luego de que a mediados de 2019 Bielsa perdiera las internas con Omar Perotti, quien luego se consagraría gobernador, la hermana del entrenador de fútbol apoyó la candidatura de Perotti y eso la mantuvo dentro de la estructura del peronismo y le permitió conseguir un lugar en el Gabinete nacional.



Bielsa había estado en el centro de la escena ante la masiva usurpación de tierras que hubo en todo el país pero principalmente en la provincia de Buenos Aires y en el sur argentino. Esto reflejó el déficit habitacional que sufre el país -un flagelo que se arrastra desde hace décadas- pero la falta de respuestas y la poca presencia de la ministra ante estos conflictos la colocó en un lugar incómodo.



En Casa Rosada también apuntaban contra ella por no haber ejecutado el total del presupuesto que tenía asignado y por no completar el equipo de secretarías.



En una de sus últimas apariciones había cuestionado que las propiedades se coticen en dólares y había pedido que se piense en otra forma de ahorro: "No hay ninguna explicación para que el metro cuadrado de las viviendas esté cotizado en dólares. Son insumos locales, mano de obra local y aplica perfectamente al vínculo de una necesidad".



Una de las pocas medidas de Bielsa que tuvieron publicidad oficial fue el relanzamiento del Plan Procear, del que participó Alberto Fernández. Allí el gobierno nacional anunció nueve líneas de créditos destinados a refacción, ampliación y construcción de viviendas. La versión 2020 del plan -que empezó con Cristina Kirchner y siguió con Mauricio Macri- retomó las ideas del plan original de 2012, con foco en créditos para la construcción y desarrollos urbanos propios y no para la compra de viviendas ya terminadas.



El programa incluirá 30.000 créditos para la construcción de viviendas en todo el país; 4.000 créditos para viviendas multifamiliares en desarrollos de edificios consolidados; y 10.000 en desarrollos urbanísticos y de conjuntos de viviendas en predios Procrear.