Costa confirmó que los campings podrán abrir esta temporada

Información General

En una reunión virtual con representantes del sector y de hoteles, el Ministro confirmó que podrán abrir a partir del 1° de diciembre.

El Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, se reunió esta tarde con representantes de campings y hoteles de diferentes municipios de la Provincia de cara al inicio de la temporada 2020-2021

Con respecto a los campings el Ministro confirmó que podrán abrir a partir del 1° de diciembre, con un protocolo específico que pone especial atención en la utilización responsable de vestuarios y baños, y restringe el uso de espacios comunes, y que se está elaborando con diversas áreas del Gobierno de la Provincia.

"Estamos trabajando con todos los sectores para que la temporada sea la mejor posible, pero no queremos descuidar la situación epidemiológica", sostuvo Costa al inicio del encuentro.

Asimismo, para los hoteles se acordó que el desayuno y comidas incluídas en la tarifa deben realizarse por medio de take away o servicio a la habitación y que en áreas comunes la ventilación sólo puede ser natural. No se pueden encender aires acondicionados y ventiladores.

Costa estuvo acompañado por la subsecretaria de Turismo, Ianina Bak; el director de Innovación Estratégica en Turismo, Pablo Cabeza; y Noelia López, directora Provincial de Salud Comunitaria.

Asimismo participaron de manera virtual Carlos Pilaftsidis del Camping El griego de Mar del Plata; Rafael Mugica Lazaro, Camping Miguel Lillo en Necochea; Pablo Dominguez, Camping Estancia del Carmen en Santa Teresita; Evelyn Alcetegaray, Balneario Reta de Tres Arroyos; Federico Furze, Balneario Orense de Tres arroyos; Franco Di Pascuo, Roberto Rodríguez y Carlos Montaldo de la Asociación de Hoteles de Turismo; y Mónica Portela, Luis Cerone, Santiago Fuertes y Alejandro Dos Reis en representación de FEHGRA.