La gestión de la salud y la política

10.01 | Información General El estrés de la Terapia Intensiva

Entrevista con el Jefe de Terapia Intensiva Municipal, Iván Recabarren. Cuestionó la gestión de la salud más allá de la política y calculó que para abril buena parte de la comunidad estará inmunizada.

Sobre el pago, el reclamo del pago de las guardias y el trato a los trabajadores de la salud, Recabarren contó que "el régimen laboral no sufrió ningún cambio en el marco de la pandemia. Este gobierno local como el anterior nunca respetó una carrera profesional. Entonces de esa forma se cometen todo tipo de irregularidades que los profesionales terminan aceptando porque en ese momento representa una remuneración mejorada, pero a la larga significa más ingresos en negro. La forma de pagar las guardias, la forma de no categorizar es terrible porque desgasta el sistema".



*Sobre quienes ven atacadas sus libertades con las restricciones impuestas de circulación dijo "Tienen que entender es que están aceptando que haya un número de muertos mayor"

En estos tiempos, donde la realidad los exprimió al máximo, el Jefe indicó que "vos como profesional ponés más y deberían tratarte mejor, y no solo una retribución monetaria" soltó.



Porque, como según lo entiende "hay una cuestión de gestión de salud que no es propia del Municipio de Olavarría, sino quienes administran la salud. O es un político de la salud o un político directamente. No hay gestión de la salud independientemente del partido político y eso impacta en las capacidades de respuesta del sistema" remató.



Apuntó a la coordinación de la Región Sanitaria y dijo "es estrictamente político y no por capacidad o de gestión a largo plazo, ni forman parte de una carrera profesional. Entonces cualquier comentario respecto de cómo son las condiciones laborales, dependen de esta cuestión".



Respecto del trabajo del secretario de Salud, Germán Caputo al frente de "la batalla" dijo que "es una buena persona, muy dedicada, honesta pero creo que muchas veces las decisiones claves no las tomó".



Cuestionó las decisiones que ha tomado el "comité de crisis" y dijo "creo que muchas veces las decisiones no fueron tomadas con un criterio profesional de salud. Si bien creo que el Dr. Caputo hizo lo mejor que pudo dentro de ese ámbito, donde no hay una gestión de salud desligada de los vaivenes políticos, lo hizo bien".



Hay un "espacio para ser escuchados pero las respuestas son amargas" dijo respecto si pudo plantear estas situaciones "para adentro". "Las conversaciones son amargas y nadie dice que no. Yo creo que se pudo haber hecho mejor".



También dijo"El sistema municipal de salud estuvo a 2 camas del colapso"