Más contagios de Covid, más muertes

En una entrevista, el especialista en Terapia Intensiva también habló de las "muertes directas por el Covid". Y de quienes sienten atacada su libertad con ciertas restricciones.



Hubo un momento de la entrevista en el que el tono de Recabarren cambió. La pausa se hizo más larga porque "la gente se está muriendo sola. Son cosas que no se tienen que vivir, que debemos evitar vivir. ¿Cuántos muertos consideramos aceptables para evaluar cerrar más o menos? Andá a explicárselo a la familia de las personas que se murieron, que se están muriendo con la enfermedad a cuestas. Acá hay muertes directas por esta infección. Hay infecciones evitables si hacemos las cosas bien. Se traduce que si nos contagiamos menos, hay menos gente grave y si hay menos gente grave, va a haber menos gente que se va a morir. Y también menos gente se va a morir porque el sistema va a estar en mejores condiciones para atender 5 que para atender 10".



Porque como dijo, no hay que ser matemático para darse cuenta. "Los efectos sobre el número de personas que circula con el virus produce un riesgo de muerte determinado". Punto.



Están quienes no aceptan las restricciones o consideran que se atacan sus libertades, sobre este punto el especialista fue durísimo: "lo que tienen que entender es que están aceptando que haya un número de muertos mayor. Eso significa un número de muertes más".

