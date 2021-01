Por qué hay que vacunarse contra el Covid

11.01 | Información General Campaña de profesionales olavarrienses

"Esta, como todas las vacunas, son importantes ya que previenen las enfermedades. Es importante vacunarnos, porque es el principio para que se termine todo esto".

Con esta frase de una enfermera de nombre Fernanda comienza el video institucional del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires con base en la campaña de vacunación en curso contra la COVID-19 en Olavarría.

El material, distribuido ayer en redes sociales, tiene unos cuantos aportes en forma de consejos, pero también acerca de las bondades de toda campaña de vacunación.

*El mensaje sobre las vacunas del Dr. Iván Recabarren, Jefe de Terapia Intensiva del Hospital Municipal: "está claro que las vacunas, ninguna, tiene el certificado que no va a hacer nada malo a largo plazo porque no hubo tiempo para poder evaluar eso. Lo que no está en duda es que te inmunizás".

"La vacunación es importante, porque nos ayuda a prevenir enfermedades. En mi caso trabajo con gente y vacunarme significa cuidarme yo y cuidar a los que están a mi lado", sostuvo la licenciada en psicología Celeste Berrueta.

La enfermera Marta Bertolano hizo hincapié en "la importancia de vacunarse por tener familiares, para cuidar a los demás y para los que estamos transitando con mucha gente".

La doctora Natalia Alvarez, neumonóloga, una especialidad que puede dar cuenta como pocas sobre los daños que la COVID-19 causa en el aparato respiratorio, aconsejó que "es importante la vacunación porque se ha demostrado que genera defensas y necesitamos llegar a una protección para acabar con esta pandemia".

Cierra el institucional el doctor Leani, radiólogo. Este pidió a la población "que en cuanto pueda se vacune, porque es prácticamente sin riesgo y seguramente efectiva".