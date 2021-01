Caputo sobre el suero equino: "Estamos investigando y avanzando para poder aplicarlo"

11.01 | Información General

El secretario de Salud estuvo en comunicación con Canal Local y Mejor de Mañana de la 98Pop. Se refirió a las camas ocupadas, al operativo de vacunación y a la nueva tanda de dosis que recibió Oncología.





Germán Caputo con Canal Local

El secretario de Salud Germán Caputo dialogó con Canal Local y contó que hay "aproximadamente 200 hisopados por día", y que los RTA se hacen en el Hospital Municipal Dr. Hector Cura ya que "determinamos que el lugar donde más casos positivos hay es ahí". Además, agregó que la tendencia de edad es de 18 a 30 años y que no aumentaron las internaciones.

Respecto a las declaraciones de Ivan Recabarren, jefe del sector de Terapia Intensiva del Hospital Municipal, que contó que "dos o tres veces estuvimos al borde del colapso" , Caputo indicó: "tuvimos un par de días en octubre donde llegamos al limite. Ahora tenemos algunas camas libres". Sin embargo, también afirmó que "en otros años hemos llegado al limite y necesitamos internar en otras terapias de la ciudad. Son situaciones que se van dando y ahora se le agrega el coronavirus".

Asimismo, la vacunación de hoy comenzará a las 14 horas,y expresó que "la idea es vacunar de a grupos de a cinco. Después se hace una observación del paciente entre 15 y 20 minutos por si llegara a haber algún tipo de efecto adverso complejo".

Esta mañana se anunció que comenzará la distribución del suero equino desarrollado en Argentina, el cual fue aprobado a fines de diciembre por la Anmat. Caputo manifestó que "es algo que estamos tratando de investigar hace 15 días aproximadamente. No hay trabajos muy fidedignos pero estamos avanzando para poder aplicarlo. No nos olvidemos que estamos con una enfermedad que no tiene cura y que todo lo que sea aprobado y que no represente un riesgo para el paciente se va a hacer como parte de ese tratamiento".

En cuanto a la llegada de otras 450 dosis al Hospital de Oncología Luciano Fortabat esta mañana, el funcionario admitió que "no sabíamos que iban a llegar", pero celebró: "es una buena noticia, se va a tratar de trabajar en paralelo para vacunar la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible".

Por otra parte, en comunicación con el programa Mejor de Mañana de la 98Pop, Caputo agregó que "según la información de la Secretaría de Salud del Ministerio de la Provincia, a partir del 20 de enero van a llegar más dosis y tendrán prioridad las personas entre 17 y 60 años con comorbilidades, para luego después vacunar a la población común".

Por último, fue consultado sobre una posible vuelta a clases: "sabemos que el daño psicológico que esta pandemia le ha generado a los chicos es importante, por lo que hay que ahondar los esfuerzos para que las clases comiencen", cerró.