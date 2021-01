11.01 | Política

El exministro de Seguridad bonaerense y actual presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, dijo que le "encantaría" ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, y sostuvo que prefiere que María Eugenia Vidal aspire a la presidencia.

Consultado en una entrevista en Página 12, Ritondo respondió que le "encantaría" ser candidato a gobernador, pero afirmó que "eso depende de quién sea el mejor candidato". Juntos por el Cambio tiene muy buenos candidatos". Y agregó: "Trabajo en la provincia, milito en la provincia, y ojalá me toque encabezarla. Si no me toca, acompañaré al mejor candidato".

En ese sentido, y ante la pregunta sobre la posible candidatura de Elisa Carrió, respondió: "Lilita dijo que puede ser una de las candidatas, pero seguramente habrá muchos más: Jorge Macri, Emilio Monzó, los radicales tendrán su candidato. Lo veremos llegado el momento. Eso no quita que en algún momento me gustaría ser gobernador de la provincia de Buenos Aires".

Sobre Santilli y la posibilidad de que candidato en la provincia en 2023, dijo: "Con él comparto 30 años de amistad. Diego ha crecido muchísimo y es un gran candidato en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Ha tomado dimensión nacional como segundo de Horacio, con el trabajo que hizo en la pandemia y con el que hizo en el ministerio de Seguridad. El candidato tiene que ser el mejor: el que más quiera la provincia y el que ratifique su liderazgo con los votos".

Asimismo, dijo que prefiere que la candidata presidencial del espacio sea María Eugenia Vidal por sobre Horacio Rodríguez Larreta porque consideró que "tiene una construcción de poder con mucha sensibilidad social".

Y añadió: "Trabajé cuatro años al lado de ella. Esto no le resta méritos a Horacio, que hoy encabeza las encuestas con la mejor imagen de un dirigente del país. Ni a la metodología de trabajo constante que tiene, ni la amplitud política que tiene. Hoy Juntos por el Cambio integra hasta a los socialistas. Es el Juntos por el Cambio más amplio que hay en el país. Horacio pudo contenter todo ese espacio tan amplio". (DIB)