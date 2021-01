Se vacunaron Galli y Caputo

11.01 | Información General

El Intendente y el secretario de Salud fueron los primeros en darse la dosis de la Sputnik V que llegó al Hospital Municipal. El jefe comunal había dicho en diciembre que no se vacunaría ya que "no veía claro el resultado de las mismas".



Luego de que llegaran 450 dosis de la vacuna Sputnik V al Hospital Municipal Dr Hector Cura por la mañana de este lunes, el intendente Ezequiel Galli y el secretario Germán Caputo fueron los primeros en vacunarse.



Galli posteó en sus redes sociales que "es muy importante esta vacunación. En Olavarría ya se aplicaron más de 500 dosis al personal de salud y ahora contamos con 900 más para llegar a más personas y así enfrentar esta pandemia". Además, agregó:"esperamos que toda la comunidad pueda vacunarse y que al momento hayamos aplicado esta cantidad de dosis es un indicativo de que vamos por el buen camino", sostuvo.

A mediados de diciembre, en declaraciones para este medio, el jefe comunal había dejado clara su postura sobre las vacunas: "no me voy a vacunar, porque creo que tengo una edad como para no estar en riesgo, no tengo comorbilidades, me cuido, y la verdad es que todavía no veo claro el resultado de las vacunas. Prefiero también que se la aplique una persona de riesgo antes que yo".

La vacunación, destinada para personal de salud a demanda espontánea, se realizará hasta las 20 horas de hoy y continuará mañana martes de 8 a 15.