Vacuna Sputnik V: "En 30 años no he visto medicamentos que se aprueben de esta manera"

12.01 | Información General Fernando Bueno, presidente del Colegio de Farmaceúticos

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría expresó que la Sputnik V no le transmite "la seguridad necesaria" y se refirió al uso de la ivermectina.



Fernando Bueno, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, dialogó con El Popular y expresó que no se vacunará en el corto plazo: "no me da la seguridad necesaria, al menos por la información a la que he tenido acceso", y manifestó que "en 30 años no he visto medicamentos que se aprueben de esta manera, entonces no me genera mucha confianza".

Asimismo, el farmacéutico criticó que "hubo un mal manejo en todos los aspectos. Primero dijeron que era para todo el mundo, después que no era para mayores de 60 años". Además, hizo referencia a las declaraciones de Carla Vizotti de este lunes: "no estaba muy claro despues de cuanto tiempo había que dar la segunda dosis, después dijeron iban a dar una sola". Cabe destacar que el Gobierno anunció esta mañana que finalmente se darán las dos dosis.

"Por ahora seguiré con las medidas preventivas hasta que venga otra vacuna o publiquen información que dé más certezas. No consejo ni desaconsejo, es algo personal", indicó.

Respecto a la consulta por el uso y venta de la ivermectina, Bueno contó que es vendida en farmacias bajo receta, en forma de comprimidos y gotas, y que "han habido muchas consultas y en este momento está en falta. La mayor venta fue anterior al rebrote, en los meses de noviembre y diciembre". Si bien "está aprobada por la Anmat", aún no se aprobó su uso contra el Covid-19.

La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) indica en su sitio web que "además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2, sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis".

"Muchos lo han tomado de manera preventiva y otros cuando están enfermos a modo de tratamiento. Su ventaja es que en dosis normales no tiene que grandes efectos colaterales", señaló Bueno.