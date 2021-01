Hogar de Niñas: "Tendremos que ser muy pensantes porque el 2021 será un año más difícil que el 2020"

Con el Bingo de la ciudad cerrado debido a la crisis por el coronavirus, la institución enfrentó graves problemas económicos que la dejaron al borde del cierre. A seis meses que un planteo público que generó acciones y reacciones, Ana Spinella, su directora, hace un balance de la gestión y se refiere a la incertidumbre que genera este año también pandémico.

Carla Bastien



Colaboración



Desde hace más de 100 años, el Hogar de Niñas San José realiza ininterrumpidamente su labor de beneficencia social en la ciudad y alrededores pero a mediados de 2020 estuvo a punto de cerrar sus puertas debido a la pérdida del ingreso fijo mensual proveniente del Bingo local BinBaires. La casa de juegos interrumpió sus actividades a partir de la cuarentena nacional desde marzo y hasta diciembre del año pasado.



Afortunadamente, el cierre del Hogar de Niñas no llegó a concretarse. Actualmente alberga a 19 niñas y adolescentes, logró sobrevivir a su crisis económica provocada por la crisis sanitaria que ha puesto en jaque al mundo entero. ¿Cómo fue este proceso?



El apoyo de una ciudad



En mayo del 2020, el Hogar lanzó la campaña "Danos Una Mano", a través de la cual la comunidad olavarriense y de la zona donó alimentos no perecederos, artículos de limpieza y elementos de higiene personal para evitar un posible desabastecimiento de las despensas de la institución. La campaña fue un éxito pero no resolvió del todo los problemas que enfrentaba el Hogar.



En julio pasado, el establecimiento comunicó a la ciudad que se había llegado a decisión de cerrar definitivamente el Hogar. Ante esta situación, la respuesta de los vecinos de Olavarría y la zona no se hizo esperar.



"Fue impresionante como respondieron los olavarrienses. Las donaciones de la comunidad nos sorprendieron gratamente y nos permitieron reorganizarnos económicamente", destaca Ana Spinella, presidenta de la Sociedad de Beneficencia Hogar de Niñas "San José" y actual directora interina ad honorem de la institución.



Ese mismo mes, también recibieron alivio cuando un grupo de concejales de la ciudad decidió donarles el 20% de sus haberes. Además, la Provincia de Buenos Aires realizó el giro de una partida extraordinaria a través del Ministerio de Desarrollo Social provincial, por medio del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia. Esta partida consistió en 21 becas mensuales de 12.400 pesos, 6 becas más que las percibidas hasta ese momento, que se destinaron al pago del salario y los aportes del personal.



"Con las donaciones y la partida extraordinaria de la Provincia, sumadas al subsidio mensual que nos entrega el Municipio de Olavarría, pudimos reacomodar nuestro cuadro financiero y hasta ahora logramos pagar todo como corresponde y a tiempo, y no se debió despedir a nadie del personal", destaca Spinella.



Por lo pronto, el Hogar de Niñas no planea convocar a otra campaña solidaria, ya que gracias a la buena administración de la ayuda recibida el año pasado, se logra cumplir con el pago de los salarios y las cargas sociales de las trabajadoras.



"Nosotras acostumbramos ordenar nuestras finanzas con una proyección de dos a tres meses. Hasta ahora, nuestras proyecciones han sido acertadas y si bien no nos sobra nada lo importante es que nos alcanza para pagar todo lo que tenemos que pagar. Siempre recalco la importancia de cumplir con nuestras obligaciones para con las trabajadoras, sería injusto no hacerlo en este contexto de pandemia", sostiene Ana Spinella.



"Las trabajadoras del Hogar tienen por sobre todo mucho amor por las chicas que viven en el San José, y las nenas a su vez quieren mucho a las trabajadoras. Por eso hacemos este esfuerzo, todas. Por las chicas y para que nuestro personal no quede desprotegido", enfatiza la directora interina del Hogar.



Adaptarse a la "nueva normalidad"



Los meses de cuarentena fueron muy difíciles para el Hogar de Niñas San José. Y no solo desde lo económico, sino también desde otro aspecto fundamental: el vínculo de las niñas que viven actualmente allí, y sus familiares.



Ana Spinella explica que, dentro del Hogar, todas las personas que allí trabajan o viven se esforzaron en acatar todas las medidas y protocolos necesarios para protegerse del Covid-19 y evitar su propagación. "El doctor Germán Caputo (secretario de Salud) realizó una charla en nuestra institución en la que le explicó al personal acerca de los cuidados que debíamos tener y todas ellas trabajaron muy bien. Por suerte hasta ahora no hubo ningún caso positivo entre las chicas", resalta Spinella.



Una de esas medidas implicaba que las familias de las niñas y adolescentes que viven en el establecimiento debían interrumpir sus visitas, algo que no fue fácil tanto para los familiares como para las chicas. Actualmente estas visitas se han reanudado, y se realizan en el patio del Hogar, al aire libre, y cada visitante debe revisarse previamente para evitar el ingreso del virus al Hogar.



"Queremos agradecer a las familias que durante la cuarentena aceptaron no poder realizar visitas, y porque ahora que sí se puede hacerlo, acatan todas las medidas necesarias sin problema", reconoce Ana Spinella.



"El personal trabajó muy bien, y respetó todas las medidas de seguridad que explicó el doctor Caputo. También lograron garantizarles a las chicas su educación a través de internet", expresa la directora interina, con evidente orgullo en la voz.



Futuro incierto



El bingo local BinBaires reparte su aporte mensual entre tres instituciones locales: CORPI, el Centro de Adaptación Laboral "Madre Teresa de Calcuta" y el Hogar de Niñas San José. Sin embargo, este 2020 permaneció cerrado debido a la cuarentena entre los meses de marzo y diciembre.



"Como el bingo reabrió recién el 14 de diciembre pasado, con su capacidad reducida al cincuenta por ciento, somos conscientes de que el aporte a depositar cuando se cumpla el mes, es decir, al 14 de enero, será menor al que aportaban hasta marzo del 2020, que era de 350.000 pesos", explica Ana Spinella, presidenta de la Sociedad de Beneficencia Hogar de Niñas "San José" y actual directora interina ad honorem de la institución.



Spinella admite que hay cierta inseguridad respecto al futuro del Hogar. "Creo que tendremos que estar muy atentas, que ser muy pensantes, porque el 2021 será un año más difícil aún que el 2020. A pesar de que se habla de la vacunación, yo supongo que quizás hasta la mitad del año vamos a seguir con mucha incertidumbre", expresa.



Sin embargo, la directora interina también se permite tener esperanza. "Tengo que destacar que nunca hemos recibido una negativa de parte de la comunidad de Olavarría para ayudarnos, desde la prensa, la radio y los comunicadores sociales, hasta la gente. No tenemos más que palabras de agradecimiento a toda la ciudad. Siempre hemos sido muy transparentes en nuestras actividades y por supuesto que pensamos seguir así", reconoce.



Para todas aquellas mujeres de la ciudad de Olavarría o alrededores que quieran involucrarse con el Hogar de Niñas San José, Espinela convoca a la asamblea que se realizará en marzo para renovar la comisión directiva del Hogar.