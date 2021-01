Comenzó el debate en el Congreso para despenalizar el aborto

El proyecto de ley sobre la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación es una iniciativa impulsada por legisladoras de la oposición al Gobierno conservador del presidente Sebastián Piñera.

El debate en Chile para despenalizar el aborto comenzó este miércoles en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas con la apertura de la discusión de un proyecto de ley que busca permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.



Antes de comenzar la sesión las diputadas de la oposición autoras de la iniciativa se presentaron en el Congreso con camisetas verdes con la leyenda "Aborto ya".



Una de las autoras e integrante de la comisión, la diputada Gael Yeomans, dijo en Twitter: "A más de dos años y medio, por fin se inicia la discusión del proyecto que presentamos junto a otras diputadas y que aborda la despenalización del aborto en Chile. Esperamos avances ya en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Se puede. #AbortoLegal".



En la misma red social, la presidenta de la comisión, la diputada Maite Orisini expresó: "Hoy iniciamos el camino hacia la despenalización legal y social del aborto en Chile. Los abortos existen y seguirán existiendo. En nuestras manos está dejar de perseguir a adolescentes y mujeres que no tienen recursos para hacerlo en clínicas disfrazado de apendicitis #SeráLey".



En Chile, solo el presidente de la Nación puede enviar proyectos que impliquen un cambio en el gasto público, por lo que el texto impulsado por diputadas opositoras solo puede impulsar la despenalización y no la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, como sí se aprobó en Argentina a fines del año pasado.

Actualmente rige en el país la ley de aborto aprobada y promulgada en 2017, durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), que permite la interrupción voluntaria del embarazo solamente por tres causales: el riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación.



"Queremos que esta discusión se torne debate nacional, que el derecho de las mujeres a decidir ante casos tan cotidianos como que falle el anticonceptivo, se discuta en las casas", agregó.

Sin embargo, la propuesta tiene detractores, como la diputada Francesca Muñoz, del partido oficialista Renovación Nacional, quien la calificó de "aprovechamiento", luego que se aprobara la legalización en Argentina.



"Estamos en una situación de emergencia sanitaria, intentando salvar vidas en Chile, no matarlas, y los esfuerzos deben estar puestos en esas urgencias sociales y de salud", dijo Muñoz en ChileVisión Noticias.

ABORTO LIBRE



Según una reciente encuesta de la consultora Plaza Pública Cadem, un 56% de los chilenos está de acuerdo con el aborto legal, pero sólo en algunas circunstancias, mientras sólo un 27% apoya la interrupción del embarazo "bajo cualquier motivo".



Fuente: Télam