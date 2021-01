La Villa Alfredo Fortabat, con óptimas instalaciones para disfrutar del verano

El Club Social y Deportivo Loma Negra está atravesando una temporada de verano 2021 con sus instalaciones en perfectas condiciones y la pileta con buena concurrencia de niños y adultos durante toda la jornada.



La habilitación de los natatorios llegó al fines del año 2020 con una situación epidemiológica estabilizada por entonces y la esperanza de los clubes por activar su trabajo durante la temporada de verano. Es el caso del Club Social y Deportivo Loma Negra que desde que la noticia se conoció se puso a trabajar con profesores y ayudantes en la organización de la colonia de vacaciones que, efectivamente, está en marcha.



"Lo hemos logrado sobre el filo" aseguró Mario Masson, presidente de la institución celeste, en una nota radial en Mejor de Mañana (lunes a viernes de 9 a 13 por FM98 Pop). Lo cierto es que tal como ha ocurrido en otras instituciones, "no tenemos una convocatoria tan grande como el año pasado cuando había 200 chicos como mínimo. Hemos tenido una inscripción de 80 niños que vienen de lunes a viernes de 9.15 a 12.15 horas, hay un coordinador de la actividad con 7 profes y ayudantes", explicó el dirigente.



El trabajo con los asistentes es en burbujas, "lo hacemos en grupos de 10 niños con las precauciones del caso, con los controles necesarios y en realidad tenemos una gran ventaja porque es un predio de 10 hectáreas, arbolado" y lo beneficioso es que por las dimensiones de la pileta, "podemos tener de a 4 grupos en el agua por lo tanto tenemos cierta ventaja competitiva con otras instituciones". De este modo, los riesgos de contagios son mínimos y entre grupos están alejados a lo largo del club.



Para organizar todo esto estuvieron en contacto con personal municipal de salud como la doctora Draghi, entre otros profesionales con quienes debatieron el modo de implementación de la colonia de vacaciones y los protocolos a utilizar.



Desde las 12.30 del mediodía el espacio es utilizado por el Municipio hasta las 15.30 horas para que los asistentes a los espacios como las Callejeadas o Centros de Día puedan hacer uso de la pileta. Desde las 15 horas la comunidad en general (socios y no socios) pueden ingresar al predio y hasta las 20 horas y disfrutar de las instalaciones.



Las óptimas instalaciones



Entre los espacios que pueden utilizarse en las 10 hectáreas que tiene el establecimiento, está el sector de parrillas en una zona arbolada del club. Quienes asistan podrán disfrutar del sector de sombrillas, las canchas de tenis, las canchas de paleta, de básquet a cielo abierto y alrededor de la pileta. La pileta, además, tiene 25 metros. Los socios pueden disfrutar las instalaciones de modo gratuito y los no socios pagan una entrada de 50 pesos por persona más el pase a la pileta con valores sumamente accesibles.



Mejoras y proyectos



La recaudación que se logra a través del Bingo de la Unión de Clubes ha permitido que puedan llevarse adelante varios arreglos, en vestuarios de fútbol donde se está haciendo un trabajo de mampostería, pintura y continuarán por otros 10 días.



"Queremos reparar sanitarios para damas debajo de la tribuna techada, hacer un kiosco para las familias que atienden para el fútbol menor y mayor. Vamos tratando de hacer cosas para embellecer el club, que esté prolijo, con el pasto cortado, que las parrillas estén para uso normal", explicó Masson.



Cada subcomisión trabaja de modo incansable, "en cada disciplina hay grupos que trabajan de modo increíble", relató Masson. Al mismo tiempo, valoró el aporte que realiza la empresa cementera Loma Negra, "tenemos ayuda con cargos fijos, si bien no hay participación de la empresa en la colonia de vacaciones y la pileta libre, no nos podemos quejar porque la ayuda está". Un punto fundamental que a otros clubes no les ha permitido llenar sus piletas es que "el agua la tomamos como todos los años de la red de agua que llega a la planta (industria)".



El costo para los no socios



El costo de ingreso al club para los no socios es de 50 pesos para ingresar a las instalaciones de lunes a domingo. El automóvil paga 100 pesos para acceder. En caso de querer ingresar a la pileta un no socio abona $ 270, o bien $ 400 por dos personas; se paga $ 570 para el ingreso de 3 o 4 personas y $ 730 para más de 4 personas. A su vez, la revisión para la pileta tiene un costo de $ 70 por persona.