Rastreo satelital de vehículos: otro servicio que brinda la empresa Segurcom

Información General

Desde el local comercial de Segurcom, sito en la avenida Del Valle 2802, el ingeniero Mario Bender brindó detalles a EL POPULAR del servicio de rastreo satelital de vehículos que ofrece la empresa de seguridad y monitoreo de alarmas.

"El sistema de rastreo vehicular es poder tener la flota de vehículos a tu alcance, saber dónde esta cada vehículo de tu empresa, de tu casa. y qué estaba haciendo en cada momento".



Explicó que "lo que está muy bueno también es poder ver lo que hicieron en el caso de que pase cualquier cosa y lo bueno es que no tenés que fanatizarte frente al monitor. Ante un hecho, una duda o un llamado telefónico de alguien, podés estar seguro de lo que hicieron: se puede ingresar un día y hora o rango horario y te dice exactamente dónde anduvo el vehículo, a qué velocidad, dónde paró, cuándo arranco, todo lo que hizo".



Pensado para incrementar la eficiencia y reducir costos dando mayor control sobre las flotas de vehículos, sean taxis, camiones, ambulancias, repartos, distribuciones, logísticas, motos o vehículo familiar, el sistema funciona mediante la instalación de un dispositivo de rastreo que se conecta a la energía de vehículo en algún lugar oculto. Este emite una señal gps tanto en movimiento como detenido el vehículo.



Además de este servicio de logística, en el que el propio usuario ve sus móviles, Bender aclaró que "se puede contratar aparte un sistema de monitoreo, pero ya es otra cosa, es actuar ante emergencia. Se conecta en el vehículo un pulsador de asalto o controles de temperatura, etc. y automáticamente un operador actúa ante eso, sin que el propietario tenga que estar pendiente, pero son dos servicios distintos".



"Cada vez es más necesario hoy en día saber lo qué está pasando con tu vehículo. La gente tiene esa necesidad y poder controlarlo ellos mismos. Con su celular, estén donde estén, en el país que se encuentren, pueden ver sus móviles. Es una necesidad que tienen".



En cuanto al funcionamiento, es simple: "en el programa de rastreo, ingresás a tu cuenta en la página web con tu usuario y contraseña y automáticamente el sistema te muestra tus móviles en un plano, en cualquier parte de la Argentina o del mundo. Además, en ese plano se puede tomar un móvil en particular, establecer un rango de tiempo y saber qué hizo en ese lapso".



En lo que respecta a costos, Bender sostuvo que "es muy accesible, depende la cantidad de vehículos a poner en el sistema, si es uno o una flota de 10 o 20. El costo unitario es de aproximadamente $ 1.500 pesos y después va bajando ese precio depende de la cantidad de vehículos. Aquellos interesados pueden contactarse a través de nuestra página web www.segurcom.com.ar".