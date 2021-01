En plena temporada de verano, la planta local de VTV trabaja 28% menos que otros años

Información General Se verifican entre 160 y 170 autos por día, aunque la tarea disminuye los sábados

El sistema de turnos por Internet agiliza el trámite y verificar el auto demora unos 25 minutos. Aunque rigen las prórrogas para los vencimientos, la iniciativa genera dudas en la gente y la mayoría prefiere tener la verificación al día.

Si no hubiera pandemia, en enero unos 200 vehículos diarios se someten a la verificación técnica, por las vacaciones; pero en este 2021 la planta local de VTV trabaja un 28% menos en comparación con aquellos años "de normalidad".



En las instalaciones que funcionan en Circunvalación, nueve empleados verifican entre 160 y 170 vehículos por día de lunes a viernes, mientras que los sábados el movimiento disminuye y se registran alrededor de 90. Son los que llegan a realizar la primera revisión, por lo que la circulación aumenta debido a aquellos que deben volver a reverificar el vehículo, una demanda que lleva el 30% de la atención.



La cantidad de concurrentes a verificar su automóvil no es lo único que cambio en la planta de VTV, también el sistema de turnos que solo se realiza a través de Internet. "Aunque la gente grande no se acostumbra, pero es la única manera de poder revisar su auto, sin turno no podemos hacerlo", aclaró el responsable de la planta de VTV en Olavarría, ingeniero Marcelo Merlos al admitir que suelen llegar hasta el lugar automovilistas que no han podido obtener su turno "porque no saben cómo hacerlo".



El consejo, entonces, es que "busquen la ayuda de un vecino o algún familiar. Nosotros verificamos el vehículo, no a la persona, por eso no importa quién venga con el auto".



La medida tomada por el Gobierno bonaerense se implementa desde el 1 de noviembre. Desde entonces, los usuarios deben ingresar a la página web de la VTV (vtvpba.minfra.gba.gob.ar/SolicitudTurno), que dejó de ser administrada por las empresas y la cámara que las nuclea para pasar a manos de la Provincia.



El sistema "es más ágil", aseguró ahora Marcelo Merlos. Lo que se busca es "ordenar" el sistema, dado que se produjo un cúmulo de vencimientos de obleas a partir de las sucesivas prórrogas del trámite de la VTV dispuestas por el aislamiento. Ahora se busca "evitar congestionamiento de usuarios durante los meses siguientes y el colapso del sistema".



Hoy, verificar un automóvil demanda unos 25 minutos y es necesario concurrir a la planta de VTV cinco minutos antes del horario estipulado.



