El sismo se sintió en Olavarría: "se me movía el sillón y las macetas del balcón"

Información General

Juan Esteban, uno de los lectores que compartió su experiencia con El Popular Medios. Fue uno de los tantos olavarrienses que dieron a conocer su relato.



Un sismo de 6.8 grados en la escala de Richter se registró anoche en la provincia de San Juan y también se sintió con diferente intensidad en Córdoba y Mendoza.

Fue tal la magnitud del fenómeno que las vibraciones se hicieron notar en Olavarría. Lectores que residen en distintos edificios de la ciudad se comunicaron con esta Redacción sobre el filo de la medianoche para averiguar detalles sobre lo sucedido.

"Se me movía el sillón sobre el que estaba recostado mirando la televisión y también las macetas del balcón. Me imaginé enseguida que se trataba de un terremoto porque se me vino enseguida a la mente que cuando fue el terremoto terrible de Chile había pasado lo mismo", contó Juan Esteban, uno de los lectores que compartió su experiencia con El Popular Medios.

También en esta misma Redacción, donde el equipo periodístico y gráfico cerraba la edición del diario en papel, el sismo no pasó inadvertido: la vibración de objetos sobre los escritorios, sillas que se movieron y una extraña sensación interna de cada uno de los que se encontraban presentes en el lugar.

Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el fenómeno alcanzó su máxima intensidad a las 23:46:22 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, mientras que su epicentro fue a 54 kilómetros al sudoeste de la capital local.