Testimonios: qué sintieron los primeros olavarrienses en recibir la Sputnik V

La compulsa entre una veintena de trabajadores de salud y otros trabajadores que recibieron las primeras dosis en Olavarría reveló que los síntomas posteriores a su aplicación no difirieron de los de otras vacunas. Muchos "ni se enteraron" de que les pincharon el brazo.

Luego de tantas polémicas, de tantas descalificaciones, de tanta política barata contaminando la política de salud, de tantos razonamientos absurdos escuchados por ahí, ya son parte de la historia sanitaria de Olavarría las primeras 1800 dosis de la Sputnik V, que llegó al país para empezar a terminar con esta pesadilla del coronavirus.



De ellas, por una cuestión que ni hace falta acotar, se terminaron de aplicar ayer 1.400 entre trabajadores de la salud y personal esencial del Municipio sin que aparecieran efectos adversos graves.



Qué sintieron, cómo se sintieron, por cuánto tiempo se prolongaron los síntomas fueron las preguntas este lunes a una muestra pequeña, pero muestra al fin, de los inmunizados con la primera mitad del desarrollo del Instituto Gamaleya.

El doctor AG es cardiólogo y fue entre contundente y gracioso: "Tuve fiebre y anduvo todo bien con una ducha 12 horas después. Nada más. Como engripado; me inyectaron gripe, no una gripezinha como dijo Bolsonaro, y se me pasó rápido".



Para el doctor RA el día de la aplicación de la primera dosis de la vacuna Sputnik V fue como cualquier otro.



"Me di la vacuna a la mañana y a la tarde fui a hacer deportes. No sentí nada", señaló el galeno.



Lo mismo aconteció con FG, empleado municipal que se desempeña en control urbano.



"No tuve nada y a otro día corrí 17 kilómetros sin ningún tipo de síntomas, al contrario, pude mejorar mi tiempo en el kilómetro", dijo medio en broma y otro tanto en serio.



Su compañero CS estuvo todo este tiempo de pandemia aislado por pertenecer a un grupo de riesgo y experimentó sensaciones leves. "Durmió mucho la siesta. Estaba muy contento con esta posibilidad de empezar a salir de una pesadilla", acotó FG.



Una de las primeras imágenes de la campaña de vacunación, ofreciendo su brazo izquierdo a la Sputnik V, fue la del doctor SL. "Tuve fiebre y dolor de cabeza, nada más" confesó.



MG y SB son esposos, ambos se desempeñan en el Hospital Municipal y compartieron las sensaciones.



"Casi nada. Los dos tuvimos un mínimo dolor en el brazo y nada más" reveló MG.



Parecido al caso de la doctora SDS.



"Lo único que presenté fueron molestias en el brazo un par de días, como cualquier otra vacuna, y absolutamente nada más. Ningún efecto secundario, ni nada de lo que por ahí está descripto como normal" dijo.



PG es licenciada en trabajo social y se desempeña en el Hospital Municipal.



"El día de la aplicación sentí dolor de piernas y cansancio por la tarde; después frío y calor toda la madrugada; al día siguiente calores hasta mediamañana y nada más. El dolor en el brazo subsistió apenas un par de días" indicó.



Bautista V. cumple un rol administrativo en el Hospital de Oncología. "No presenté ningún síntoma: no me dolió la cabeza, no tuve fiebre, ni tos, ni molestia en el brazo. No tuve nada".



La doctora VD describió con elocuencia sus síntomas luego aplicarse la primera dosis de la vacuna desarrollada por el Instituto Gamaleya: "Sentía en las piernas como si hubiese andado 40 kilómetros sin parar en bicicleta, pero me sentí rebien en general. Un poco de frío, sin fiebre, totalmente tolerable con ibuprofreno o paracetamol. Me la di un lunes y el miércoles estaba perfecta".



"En mi caso sentí un poquito de molestia al tocarme en la zona de la aplicación, menos que la doble adultos. Algunas compañeras tuvieron un poco de fiebre, pero no más de 38" acotó.



Aldana es auxiliar de farmacia y estudiante de medicina, y sus síntomas luego de aplicarse la primera dosis de la Sputnik V se integraron a los de aquellos que, sin ser demasiado importantes, tuvieron alguna respuesta orgánica, como un ligero dolor de garganta, cansancio, dolor en el brazo, algunas líneas de fiebre que desaparecieron en unas pocas horas.



El doctor MN se vacunó el martes de la semana pasada. "No tuve efecto de ningún tipo. Nada, de nada, de nada. Ni siquiera el dolor en la zona de la aplicación de la vacuna. De mi parte perfecto. Un día más, ni me enteré de que me vacunaron".

Daniela, Soledad, Carolina trabajan como enfermeras de una clínica privada.



La primera, que nunca cursó la enfermedad, mostró síntomas distintos de las otras dos que sí tuvieron coronavirus en los meses previos.



"Me apliqué el jueves la vacuna y antes de las 24 horas sentía dolor en el cuerpo y sueño. Nada más" recordó Daniela.



Soledad fue paciente de la COVID-19. "Pasadas unas horas de la aplicación sentía dolores en el cuerpo, cefalea, diarrea y 38,2 de fiebre. Me vacuné el día 10, estuve todo el domingo con estos malestares y se extendieron hasta el lunes a la tardecita. Fue todo lo que tuve".



Carolina aclaró antes de prestarse a esta compulsa que también dio positivo de COVID en agosto.



"Me vacuné el 9 de enero, empecé con síntomas el mismo día a las 19, a la madrugada tuve 39º, el domingo continué con un dolor muscular y articular, dolor de cabeza y mareos. El lunes ya estaba perfecta" describió.



El licenciado MS recibió en su músculo deltoides la primera dosis de la Sputnik V el sábado 9 de enero y nada significativo sintió en las horas o los días sucesivos.



"Todo bien. Alguna molestia, como sensibilidad en la zona, que después se puntualizó, y desapareció a los dos días" apuntó.



JA es farmacéutico y la aplicación de la vacuna contra el coronavirus pasó casi inadvertida por su vida.



"Yo me puse la vacuna, como me he aplicado la vacuna de la gripe habitualmente, y no tuve ningún síntoma, salvo una pequeñísima molestia en el brazo. Muy parecido a lo que pasa cuando uno se da la vacuna de la neumonía, esa que se pone cada 5 años" interpretó.



RS es bioquímica y se mostró exultante. "Me fue fantástico; no sentí absolutamente nada después de la aplicación de la vacuna Sputnik" enfatizó.



La doctora CB habló por ella y por su primo que es kinesiólogo, FM.



"Me apliqué la vacuna el 30 de diciembre. Ninguno de los dos tuvimos tuvimos ningún efecto adverso: ni cefalea, ni inflamación en el lugar de la aplicación, ni fiebre, ni febrícula, nada. Como si no nos hubiésemos aplicado nada y, en teoría, ahora el jueves voy por la segunda dosis" celebró.



Así son las cosas luego de la aplicación de la Sputnik V.



Todo lo demás es puro cuento.