Martín Roldán: "lo tomo como un hostigamiento por parte del Municipio"

En diálogo con FM 98 Pop, el integrante de la Mesa de Emergencia y de la Federación de Sociedades de Fomento se refirió a la carta documento que recibió por parte de Coopelectric por "calumnias e injurias" y acusó a la empresa de "espionaje".

El integrante de la Mesa de Emergencia y de la Federación de Sociedades de Fomento Martín Roldán dialogó en la mañana de este jueves con FM 98 Pop e hizo referencia a la carta documento que recibió por parte de Coopelectric por "calumnias e injurias".

"Lo tomo como una continuidad de hostigamiento por parte del Municipio dado la alianza que ellos tienen, y que viene hace tiempo hacia un montón de referentes sociales y territoriales que opinan distinto, que vienen haciendo criticas", manifestó Roldán.

Además, afirmó que "no es la primera vez que uno es blanco de este tipo de cuestiones" y que "no es mas que querer judicializar las cuestiones que son políticas, y que hay que dirimirlas en el ámbito político con discusiones que se tienen que seguir dando, pero que como no hay argumentos esta gente busca llevarlo a la Justicia".

El referente fomentista expresó que también "le ha pasado a otros integrantes Nueva Energía", agrupación opositora a la que pertenece, y a lo que agregó que "ya se tendrían que haber hecho las elecciones en septiembre del año pasado y con la excusa de la pandemia no se hicieron, todavía no hay ni siquiera un anuncio de que las vayan a hacer".

Respecto al audio que circuló donde Roldán tildó de "cáncer del servicio" a la empresa, expresó que "fue una critica en un grupo de Whatsapp en un ámbito privado, que se ve que también tienen gente que se esta dedicando a hacer una especie de espionaje, una practica que recuerda a otros momentos oscuros de este país. Se ve que esa gente que esta ahí adentro lleva información de como opinan los referentes sociales".

Por último, afirmó: "no hay razones para asustarse por ello, no tenemos miedo".