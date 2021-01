Arteaga: "Estamos gestionando con Vialidad la posibilidad de controlar el exceso de carga"

El Director Ejecutivo de la CNRT estuvo ayer en Olavarría para la inauguración de la delegación en la Terminal. "Olavarría es el nudo ferroviario y vial más importante" de la región, dijo.



"El beneficio para la comunidad es la presencia, cercanía y control de todo el trasporte terrestre camiones de carga, transporte larga distancia de pasajeros, ferroviario de pasajeros y de carga de la Región Centro, con cabecera en Olavarría, más Bolívar, Juárez, Azul y Tandil", indicó José Arteaga, director ejecutivo de la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) tras dejar formalmente inaugurada la subdelegación regional en Olavarría.



La función de la delegación será la de controlar el transporte de pasajeros y de carga, de jurisdicción nacional, con una zona de influencia delimitada por las Rutas Nacionales Nº 3 y Nº 226.



Las oficinas de la CNRT se encuentran instaladas en el primer piso de la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad, en el marco de un convenio de comodato, que fuera firmado en diciembre del año pasado, entre el intendente Ezequiel Galli y Arteaga.



De esta manera a partir de una decisión del gobierno nacional y del Ministerio de Transporte de la Nación se concreta ahora la apertura de la subdelegación de la CNRT en nuestra ciudad, en el marco de la descentralización del organismo nacional.



El acto contó con la presencia del intendente Ezequiel Galli; el subsecretario de Transporte de la Nación, Marcos Farina; la secretaria de Articulación Interjurisdiccional de la CNRT, Marcela Passo; el director ejecutivo José Ramón Arteaga y el subgerente de Delegaciones, Francisco Sellarés.



En el encuentro estuvieron presentes además el subsecretario de Minería bonaerense Federico Aguilera; la diputada nacional, Liliana Schwindt; el diputado provincial César Valicenti: el delegado regional de la CNRT Mar del Plata, Cristian Azcona; el subdelegado de Olavarría, Gastón Sarachu; el secretario de Gobierno del Municipio, Hilario Galli, el concejal Eduardo Rodríguez (Foro Olavarria-Frente de Todos), junto a demás autoridades del ámbito local, regional y provincial.



Más seguridad



En primer lugar, el Intendente Galli agradeció la presencia de quienes estaban en el lugar y destacó que "es un placer inaugurar estas oficinas que nacieron de una gestión de Eduardo Rodríguez", en referencia al edil de Foro Olavarría, el bloque massista perteneciente al interbloque Frente de Todos.



"Que se haya elegido Olavarría nos pone en un lugar muy importante. Por nuestra ubicación y el movimiento es clave el control en este punto de la Provincia. Esto va a ayudar a brindar condiciones de seguridad para los que viajan. Celebro la inauguración y que podamos trabajar juntos para todos los vecinos", agregó.



Por su parte el Director Ejecutivo de la CNRT José Ramón Arteaga manifestó su agradecimiento al jefe comunal por "la predisposición y gracias a todos los que han acompañado esta iniciativa de federalizar la CNRT".



Mientras que Marcela Passo, secretaria de Articulación Interjurisdiccional, dijo que "en nombre del Ministro Meoni agradezco a todos los que trabajaron. La idea es estar presentes en todos los puntos del país y sé que es muy importante para Olavarría la presencia de la CNRT".



Tras las palabras alusivas de las autoridades, se procedió al corte de cinta y posteriormente se llevó a cabo una recorrida por las nuevas instalaciones de la CNRT en Olavarría.



El exceso de carga, en la mira



En diálogo con "Mejor de Mañana", que se emite por 98POP a través de EL POPULAR, José Arteaga explicó que "todo lo que pase en las rutas y en el transporte, fundamentalmente de carga, Olavarría es el centro de la Provincia, es el nudo ferroviario y vial más importante. El Presidente (Alberto) Fernández fe muy claro cuando iniciamos la gestión de que seamos un organismo federal y el ministro (Mario) Meoni sobre todo en esta pandemia y trabajando fuertemente para que la CNRT no solo esté en grandes centros urbanos sino en interior del país y la Provincia".



A partir de las demandas de los municipios, surge "la obligación de la creación regional de la presencia de la CNRT en Olavarría. Muchos municipios están pidiendo colaboración ante la preocupación de no saber las característica de la unidad cuando hablamos de jóvenes que van a Bariloche o Córdoba o la tercera edad con viajes de recreación", ejemplificó el funcionario.



Es decir que "cuando se trata de viajes fuera de la Provincia esa unidad puede y debe ser controlada a pedido de los municipios por la CNRT en la habilitación para circular, el permiso, el seguro, que el chofer haya descansado, que tenga el test psicofísico y la unidad habilitada en condición técnica... Eso le da tranquilidad a todos", detalló.



¿Cuál es la situación actual del transporte en el país? ¿Qué se registra en los operativos de control? "En la pandemia, el transporte de pasajeros de larga distancia tiene una frecuencia mínima. No llega al 25% del histórico. El organismo está trabajando en el control del protocolo covid, del barbijo, la distancia entre terminales y estaciones, que tomen la temperatura de los pasajeros, que no haya material de uso común en las unidades ni catering, ni auriculares, mantas o material de lectura, nada que permita contagio", indicó Arteaga.



Asimismo, hizo hincapié en el factor ocupación para que "ninguna unidad tenga más del 80% de sus butacas ocupadas. Hemos anunciado sanciones fuertes por incumplimientos para que haya mas cuidado en la trazabilidad de origen y destino, que siempre sea en las terminales. No hay paradas intermedias para que nadie suba ni baje de la unidad sin control de la autoridad sanitaria".



Pero también hizo hincapié en los usuarios, que deben asumir "la obligación, responsabilidad y compromiso del alcohol en gel, barbijo, agua jabón y distanciamiento".



Ante la consulta puntual sobre el transporte de carga y los excesos que se cometen, el funcionario nacional aclaró que la CNRT actualmente no tiene facultades pero "estamos gestionando con Vialidad nacional para los camiones interjurisdiccionales de carga la posibilidad de hacer convenio donde podamos controlar el exceso de carga. Hoy es facultad de Vialidad nacional. Estamos articulando con su presidente la posibilidad de se haga control de carga y la retención y detención cuando hay exceso",



De hecho, "todos los intendentes, como lo hizo muy bien hoy Galli, tienen mucha preocupación por el nivel de deterioro de la infraestructura vial por exceso de carga que también genera accidentes".