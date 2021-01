Familiares y amigos del joven asesinado apuntaron a otros dos agresores

Policiales CASO CABRAL

Matías Cabral murió en el barrio "12 de Octubre" tras recibir un disparo en una discusión por "música alta". Hay un joven detenido por el hecho, sin embargo familiares señalan a otros dos agresores.



Hace menos de una semana un violento episodio se dio en la madrugada del domingo en el barrio 12 de Octubre y terminó con un joven de 21 años fallecido por un disparo de arma de fuego . El atacante habría sido identificado, y al otro día fue detenido.



Sin embargo, familiares y amigos de Matías Guillermo Cabral este viernes se concentraron en el Paseo Jesús Mendía, más puntualmente en las escalinatas del Palacio Municipal y sostuvieron que "fueron 3 los agresores". Así lo sentenció la suegra de Matías a El Popular, Sandra Ibarra.



En un primer momento, los indicios dieron cuenta que en el marco de una discusión por el volumen de la música, que se producía en la vía pública, el atacante habría amenazado con presentarse armado en el lugar, lo cual efectivamente sucedió alrededor de las 4 de la mañana. El hombre realizó varios disparos, uno de los cuales impactó contra Cabral en el abdomen.

Sandra sostuvo que además del joven que efectuó los disparos y huyó esa madrugada, hay otros dos hombres involucrados en el hecho que terminó con la vida de Matías.



"El barrio es muy tranquilo, me sorprendió lo que pasó" dijo aún como conmocionada por la situación.



Y agregó, "la discusión no fue por la música alta", sino que estas tres personas circulaban en un auto, se bajaron y comenzó la trifulca.



El puñado de familiares y amigos que después marchó por calles céntricas, también estuvo acompañado por Yésica Salguero, la mamá de Enzo Marconi que en febrero se cumplirá un año de su asesinato en el barrio Jardín.



Más tarde se dio lectura a un mensaje de su compañera, quien está embarazada donde expuso: "injustamente te dispararon y te fuiste. No queremos que esto quede sin hacerse justicia, que paguen los 3 que fueron, pero queremos que se investigue y que se sepa quienes fueron públicamente".



En el mismo mensaje indicaron que la ambulancia habría tardado 30 minutos en llegar y que Matías trabajaba en una carnicería donde era muy querido por sus empleadores.



La convocatoria además apuntó a prevenir, para que este tipo de episodios violentos no se repitan porque entienden que, "no pueden disparar y no hacerse cargo, pueden asesinar a cualquier vecino".

Mientras tanto, Julián Castro de 20 años de edad está detenido y acusado de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" y "portación ilegal de arma de fuego de uso civil" por ser el sindicado como el autor de la muerte de Matías, según la justicia.

Familiares y amigos pidieron para que continúe la investigación, porque presentaron otra versión de los hechos e involucraron a otras dos personas en el asesinato de Matías en la madrugada del domingo en el barrio 12 de Octubre.