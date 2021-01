"Estamos hiperinfluenciados por el rock y la música en general"

SUPLEMENTO FINDE

El olavarriense Ramiro Martínez es la mitad de la dupla creativa detrás de "Rocanrol Cowboys", el documental que repasa la historia de los Ratones Paranoicos y que puede verse en Netflix.

"Un laburo arqueológico", sintetiza Ramiro Martínez al referirse a "Rocanrol Cowboys", el documental sobre los Ratones Paranoicos que desde hace un par de semanas puede verse en Netflix, aunque su debut en la pantalla fue en el Festival de Cine de Mar del Plata en 2019. El realizador olavarriense es la mitad de la dupla creativa que conforma con Alejandro Ruax. Juntos y bajo el nombre de Plástico han realizado videoclips para bandas de rock y publicidades para diferentes marcas y productos pero recién con la popularidad del largometraje sobre la banda fundamental del llamado "rock stone" les llegó un reconocimiento por parte de un público que no los conocía.

"Rocanrol Cowboys" tiene una mística del rock que pocos filmes sobre el género poseen. La única fórmula, parece, es mostrar la crudeza de las guitarras, la pasión por la música, el ascenso de una banda de amigos, las peleas, las reconciliaciones y la reconversión al catolicismo de su cantante. Un combo atractivo para los fans de la banda y para aquellos que gustan de los buenos documentales.

Detrás de cámara

"Tengo el recuerdo que desde muy chico siempre me gustó el cine, me fascinaban las publicidades de la tele. Siempre dije que quería ser director, no sabía cómo pero quería ser eso", dice Ramiro Martínez y enseguida recuerda que en la escuela tuvo alguna vez que presentar un cuenta para Lengua y "lo presenté en un formato mas de guión". En aquellos años también "me inventaba publicidades", por eso repite que la fascinación de estar detrás de cámara estuvo desde siempre.

Pocos años después se iba de la ciudad con destino a la Ciudad de Buenos Aires para estudiar Diseño Gráfico, algo que no tenía que ver con el cine "pero el deseo siempre estuvo". Tanto es así que en 2001 su amigo Sebastián Sánchez lo llamó para que le diera una mano en dos videos de Babasónicos.

Tiempo después se quedaba a trabajar dentro de Flehner Films, la productora encargada de los videoclips de la banda de Lanús. Ahí se cruzó con Alejandro Roax, la otra mitad de Plástico. Un día a Sebastián le proponen hacer un video para Intoxicados. Ramiro se acuerda que "con Ale, que éramos muy fanáticos de la banda, lo volvíamos locos tirándole ideas. Le quemamos la cabeza".



Los documentales me los veo todos, soy muy fanático del género.

"A Sebastián le salen unos comerciales y no tenía tiempo para filmar los videoclips. Entonces nos dice: los presento con PopArt, con el Pity y filmen ustedes que la idea ya la tienen. Así arrancamos y nuestros primeros laburos fueron - Reggae para Mirta´ y ´Nunca quise´".

Plástico, el nombre de la dupla, surgió de un apuro cuando había que llenar los datos del video para enviar a MTV. "Alejandro y Ramiro era el nombre de una peluquería" dice, así que apareció "plástico" luego de ver en la oficina un comic de Plastic Man.

"Para nosotros siempre fue muy natural trabajar de a dos. En la Publicidad en algún momento fue bastante popular armar duplas o tríos". Aunque menciona que "muy pocas se han sostenido en el tiempo. Nosotros ya llevamos casi 15 años y es súper natural. Siempre hay un ida y vuelta, hay discusiones en las cuales hasta que no te pones de acuerdo no las soltás. En la Publicidad nos ayudó mucho porque te quita presión. Ser dos para nosotros fue súper práctico", afirma y luego menciona que con Alejandro "tenemos una relación bastante simbiótica. Nos gustan mucho las mismas cosas, eso también lo hace simple entonces hay momentos en los que nos miramos y ya sabemos qué está pasando. Somos como un matrimonio".

Universo Paranoico

"El disparador para el documental es ese video psicodélico de Juanse en el Planetario para la congregación de fieles católicos que termina con el ´Rock del gato´", cuenta el realizador y asegura que "cuando lo vimos no la podíamos creer y nos dijimos que con eso había que hacer algo. Por esta buena relación por los videoclips que teníamos con PopArt fue que nos acercamos y les dijimos: hagamos un documental de Juanse, de los Ratones Paranoicos, recorramos un poco la historia y hablemos de la conversión".

Pero "en ese momento no estaban dadas las condiciones porque la banda estaba separada". El proyecto cayó pero quedó guardado en una carpeta.

"A mediados del 2017, cuando se define la vuelta, ellos tocan en el Hipódromo de Palermo. Ahí PopArt se pone en contacto con nosotros y nos dicen que vuelven los Ratones y nos gustaría generar un contenido para un DVD que vamos a sacar con el show y nos gustaría incluirlo como algún material de la banda ensayando, seguirlos un poco en la preparación del show", cuenta.

"La idea no nos resultó demasiado tentadora y entonces reflotamos la idea y dijimos que por qué no aprovechábamos esos recursos y armamos el documental", explica. Enseguida la discográfica dio el visto bueno y luego "le contamos a la banda, Juanse se copó enseguida y así fue como arrancamos".

"Nuestra idea siempre había sido trabajar con material de archivo y en nuestra ilusión naif creíamos que iba a aparecer todo, que íbamos a conseguir todo y que había un montón de material. En un principio no fue así, fue mucho laburo de investigación" explica y recuerda que "los primeros contactos que podían tener material los acercó Juanse. Después lentamente empezaron a aparecer los tapes, cassettes de Hi8, algunos VHS, una lata de fílmico que no estaba revelada, donde está Mick Taylor tocando con los Ratones Paranoicos, fueron apareciendo algunas fotos. Juanse tenía un poquito de material en su casa. Pablo Memi, que supuestamente era quien tenía un montón de material porque la madre era fotógrafa y fue la que les sacó la mayor cantidad de fotos cuando ellos recién arrancaban. Pero todo eso se perdió en la inundación de un sótano". Después hubo unos 12 tapes que estaban en Pal N que se digitalizaron en Francia. Para Ramiro el documental fue "un laburo arqueológico de rastreo de todas esas cosas que nos llevó dos años y pico".

"La música, y el rocanroll en particular está en muy presente en nuestras vidas" afirma y agrega: "Estamos hiperinfluenciados por el rock y por la música en general. Nos pasamos el día escuchando música. Desde que me levanto hasta que me voy a dormir estoy con la música prendida".

Por otro lado menciona que "los documentales me los veo todos, soy muy fanático del género. En particular hay un documental que nos inspiró mucho: "The kids stay in the Picture", de Brett Morgen, que recorre la vida del productor de cine Robert Evans. Luego menciona a Asif Kapadia, considerado el último biógrafo de Maradona.

"Con la banda no llegamos a hacer una presentación general" comenta, aunque "Pablo Memi y Sarcófago vieron partes. En una segunda ronda de entrevistas les mostramos algunas secuencias que estaban editadas. El que lo vio un par de veces fue Juanse. Hicimos una visualización en el cine de la Asociación de Directores y Roy la vio ahí".

Cuando se lo consulta acerca de las repercusiones en la banda señala que los músicos tuvieron "la mejor de las ondas siempre. A Juanse le encantó, la vio en un primer momento y estaba muy cebado"

"Tuvo buen recepción desde el comienzo, nunca opinaron nada ni sugirieron cambios ni pidieron sacar absolutamente nada. Sí hubo comentarios sobre lo que decían los demás pero siempre con la mejor onda y sin intención alguna de cambiar nada" dice.

Lo que se viene

"A raíz del documental Netflix nos pidió una presentación para hacer otro documental de una banda muy reconocida a nivel nacional y latinoamericano, aunque prefiero no nombrarla" comenta y dice que finalmente "el proyecto no prosperó".

Ahora están "trabajando en otro proyecto, también por el momento un poco secreto" dice y pide disculpas por no brindar muchos detalles.

Mientras tanto la dupla detrás de "Rocanrol Cowboys" continúa trabajando en el mundo de la publicidad y espera por un proyecto que los vuelva a colocar en la pantalla grande. "Toda banda que requiera de nuestros servicios, es mas que bienvenida", concluye Ramiro.