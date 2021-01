Negarse a hacer el test de alcoholemia puede costar 96 mil pesos

Información General Aumentaron las multas por infracciones de tránsito en Provincia

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó en un 26% promedio el valor de las multas de tránsito, que ahora pueden llegar hasta casi 96 mil pesos.



Después de un año con los valores congelados, el Poder Ejecutivo provincial dispuso un ajuste de las Unidades Fijas (UF) que se utilizan para determinar cada infracción.



Antes de la actualización, cada módulo de UF era de 63,09 pesos, y ahora trepó a 79,90 pesos.



Las contravenciones más graves tienen ahora un rango de entre 23.970 a 79.900 pesos: entre ellas, se incluyen conducir sin la licencia habilitante, cruzar un semáforo con luz roja, circular a contramano y girar a la izquierda donde está prohibido.



También, son infracciones consideradas graves conducir estando inhabilitado legalmente, no tener autorización para manejar en la categoría, circular sin patente y transitar en contramano.



En la misma categoría se ubican la fuga o negación a suministrar documentación, falta de VTV, conducir alcoholizado y poseer el caño de escape libre.



Hay también infracciones con multas de 3.995 a 7.990 pesos, como no exhibir la documentación exigible, circular con licencia de conducir vencida (dentro de los 6 meses), circular sin seguro y, en el caso de los motociclistas y acompañantes, circular si casco y estacionar en un lugar no permitido.



Por caso, circular utilizando telefonía celular tiene multas de entre 7.900 y 39.950 pesos, pero la multa más alta se aplicará a quienes se nieguen a realizar un test de alcoholemia: de 39.950 a 95.880 pesos.

*En nuestra ciudad se llevaron adelante operativos de control, donde recuerdan que no se debe usar el celular al conducir

Asimismo, el Gobierno bonaerense lanzó un plan de pago de regularización voluntaria de deuda de infracciones de tránsito, según indicó este martes el matutino platense El Día.

Con información de Ámbito.com