Mobiliario escolar: "Es una deuda histórica con Olavarría y la Provincia"

27.01 | Información General Llegarán más de 3,700 millones de pesos

Así lo expresó el consejero escolar por el Frente de Todos Bruno Ferrante. Además confirmó que ninguna escuela de Olavarría se encuentra en riesgo de inicio de clases y cuestionó la paralización de la obra de la Escuela 50. También habló de PED y de los arreglos que solicitaron desde el Consejo Escolar a Provincia.

Días atrás desde el bloque de consejeros escolares del Frente de Todos (FdT) se confirmó la llegada de una importante suma de dinero a Olavarría que se destinará para la adquisición y reparación de mobiliario escolar y mantenimiento de las escuelas.



Olavarría obtendrá 3.750.880 pesos para la compra de nuevos bancos, sillas y otros muebles escolares y 234.430 pesos para reparación de otros similares. A su vez, también recibirá 1.101.600 pesos para mantenimiento preventivo de instalaciones de gas, calefactores y pruebas de hermeticidad, y 734.400 pesos para compra de calefactores nuevos.

El Popular dialogó con el consejero escolar por el Frente de Todos, Bruno Ferrante quien explicó que "es una deuda histórica con la Ciudad y con la Provincia". También confirmó que llegarán "entre 800 y 1000 bancos y sillas en estos días".

Por otro lado, el consejero del FdT indicó que en Olavarría "no hay ninguna escuela que no este en condiciones para el inicio de clases" aunque habló de la obra paralizada de la Escuela N.º 50 que "no puede iniciar en ese edificio. Estuvo parada todo el año, no aprovecharon el parate y la retomaron un mes antes que arranquen las clases".

Aunque no haya riesgo de inicio, el Consejo Escolar realizó un relevamiento de los problemas edilicios de los distintos establecimientos educativos de la ciudad para elevarlo a Provincia en el marco del Programa de Emergencia Educativa (PEED), Ferrante explicó que "son obras pendientes del Gobierno provincial anterior" y expresó que la lista se acortó porque "en la Escuela 6 creíamos que había un problema grande en el techo y un ingeniero de La Plata determinó que era algo menor".

Hace algunos días, desde el Municipio informaron la inversión de 30 millones de pesos en infraestructura escolar y el consejero aseguró que ese dinero es "un porcentaje del fondo educativo que los municipios reciben desde Nación" y que, además, el Consejo Escolar tiene un fondo de emergencia que es utilizado "ante casos particulares, como las últimas tormentas fuertes que ocasionaron daños y voladura de techos".