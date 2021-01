El Consejo Escolar pone a punto los sistemas eléctricos de las escuelas donde se vacunará

Información General

Los establecimientos designados en el distrito de Olavarría son la EP Nº 51 y la EES Nº 1 del barrio Bancario, la EP Nº 2 de Sierra Chica y la EP Nº 77 de Sierras Bayas.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante la planificación el operativo masivo de vacunación contra el coronavirus que se prevé iniciar en febrero en 350 escuelas bonaerenses, en 69 sedes de la obra social IOMA y en más de 2.000 geriátricos.



En el partido de Olavarría, desde Provincia se decidió que serán cuatro escuelas las incluidas en el operativo, lo cual fue comunicado al Consejo Escolar local. En ese marco, por decisión propia, el Consejo Escolar decidió poner garantizar la infraestructura eléctrica de dichos establecimientos educativos, para un correcto mantenimiento de las vacunas en los freezers cuando comience el operativo de vacunación, por lo cual se están realizando distintos trabajos.

Sobre estos temas, El Popular dialogó con Bruno Di Carlo, presidente del Consejo Escolar olavarriense, quien señaló que "las cuatro escuelas que se autorizaron en el partido de Olavarría son la Escuela Primaria 77 de Sierras Bayas, Escuela Primaria 2 de Sierra Chica, el SUM de la Escuela 51 y la Escuela Secundaria 1 del barrio Bancario. Nosotros no tuvimos intervención ni participación en la designación de ninguna de las cuatro escuelas, aunque en realidad somos los que conocemos el estado de las escuelas".

"De las cuatro escuelas, nosotros nos enteramos oficialmente por un comunicado del gobierno de la Provincia. Entonces, esta semana mandamos a hacer un estudio de dos de las cuatro escuelas (la 51 y la 77) para ver si había algún tipo de inconveniente en lo que es la instalación eléctrica. ¿Por qué en esas dos escuelas? Porque son las que tienen corriente monofásica, cuando es necesaria trifásica. Además para hacer un análisis si había algún problema puntual en la instalación y para ver si la tensión que teníamos dentro de la institución nos iba a posibilitar que aguantara la capacidad de los freezers", detalló el funcionario.

"A nosotros nadie nos dio instrucciones, sólo nos dijeron cuáles iban a ser los edificio escolares a utilizarse. Entonces nosotros para dar tranquilidad, automáticamente nos comunicamos con Coopelectric y mandamos a un proveedor del Consejo Escolar, un electricista, que nos hiciera un estudio de toda la parte eléctrica, sobre todo estas dos escuelas de las cuatro que son monofásica", añadió .

Sobre cada caso particular, Di Carlo explicó que "la de Sierra Chica cuando se hizo la instalación eléctrica se puso trifásica y la del barrio Bancario es una escuela moderna que está bien. Los inconvenientes son en la 77 y la 51, las cuales debieron adaptarse a trifásica. Esta semana estarían listos todos los trabajos que estamos llevamos adelante".

Para realizar los trabajos, el presidente del Consejo Escolar expresó que organismo se hará cargo de los costos de los trabajos: "Nosotros vamos a invertir parte de nuestro Fondo Compensador. Todavía no sabemos el monto final de la inversión, aún tenemos montos estimativos ya que los trabajos son distintos".

Por otro lado, el funcionario confirmó que "Coopelectric pone cinco grupos electrógenos, uno para cada institución y un quinto que va de refuerzo a Sierra Chica, por la situación particular de que dicha localidad es uno de los lugares del partido que sufre mayor cantidad de cortes eléctricos".

Sobre cómo se desarrollará la implementación del operativo de vacunación, Di Carlo indicó que "a nosotros nos llegó la semana pasada un comunicado de provincia que se va armar un Comité local para coordinar la vacunación, integrado por Región Sanitaria IX, Jefatura Distrital de Educación, Municipio y Consejo Escolar, con un representante cada uno". Sin embargo, expresó que "hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de reunión ni ningún tipo de comunicación entre las distintas partes. Yo me he comunicado con el jefe distrital de Educación para informarle de estas situaciones puntuales de las escuelas y del trabajo que íbamos a hacer como Consejo Escolar, y sí obviamente estamos en diálogo con el Municipio. Con Región Sanitaria no hubo ningún tipo de comunicación".

Provincia. El lunes último comenzó la distribución de equipamiento en 162 escuelas de manera progresiva hasta alcanzar las 350 que se sumarán como espacios de vacunación. Las escuelas son dotadas con equipamiento especial para mantener la seguridad y refrigeración de la vacuna: freezer, termómetros, grupo electrógeno y sistema de monitoreo de temperatura a distancia. También reciben gazebos, mesas, sillas, cartelería y elementos de limpieza. Además, tendrá personal de seguridad las 24 horas y policía.

Las instituciones educativas estarán emplazadas en los 135 distritos bonaerenses. Funcionarán en su mayoría en dos turnos de 8 a 20 horas. Para ello, es necesario que quienes opten por recibir la vacuna se preinscriban en alguno de los canales establecidos por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Pueden hacerlo a través del sitio www.vacunatepba.gba.gob.ar o descargando la aplicación vacunatePBA en teléfonos celulares con sistemas operativo Android o iOS.