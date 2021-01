Los postres de verano: sin horno, sencillos, rápidos y muy dulces

Calor y más calor, la ola de altas temperaturas continúa e incluso obligó a declarar un alerta violeta en la zona. Pero esto no quiere decir que no se pueda recurrir a un buen postre para quitarse el antojo de comer algo dulce. Para eso hay recetas que no necesitan encender el horno, son rápidas, fáciles y exquisitas.