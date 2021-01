Sociedad Rural: "Aflojaron los patrullajes y aumentaron los abigeatos"

28.01 | Policiales Productores se reunieron con funcionarios

Las faenas se registraron en el transcurso de las últimas dos semanas y generaron inmediata alerta. La cantidad de personal de Prevención Rural disminuyó más del 50 por ciento. En el encuentro en la sede de la SRO se comprometieron a resolver la situación.

Los abigeatos de una decena de vacunos en distintos campos del Partido de Olavarría hicieron sonar las alarmas entre los productores de la ciudad. Rápidamente se organizaron y lograron reunirse con funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de las principales dependencias de Seguridad Rural bonaerense. "La verdad que se ocuparon de la situación, acordamos volver a reunirnos", manifestaron desde la Sociedad Rural Olavarría (SRO).



En el transcurso de las últimas dos semanas se registraron y denunciaron cinco casos de abigeatos en campos ubicados sobre la ruta nacional 226, uno de ellos en cercanías del cruce con ruta 51 y los restantes entre los kilómetros 319 y 335. Fueron entre 10 y 13 los animales asesinados, que en algunos casos los mataron pero los delincuentes no llegaron a faenarlos.

"Nosotros como SRO tenemos que tener una respuesta, una acción, ante este reclamo, por eso activamos todas las alarmas para que esto no pase a mayores. Ya nos pasó hace muchos años que veníamos tranquilos y de golpe empezó por goteo, una hoy, otra mañana, otra pasado, y la cosa se complicó y después es difícil pararla. Por eso queremos pararla a tiempo, hablar con todos los integrantes, que los de más arriba también sepan cómo funciona Olavarría", explicó a EL POPULAR el productor Daniel Ayçaguer, uno de los integrantes del Consejo de Seguridad local.

Tal es así que se comunicaron con el diputado provincial César Valicenti, y a través de su gestión este martes

arribaron a Olavarría funcionarios de la Provincia de Buenos Aires. La reunión fue en la sede de la SRO, y estuvieron presentes el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense, Pablo Fernández; el titular de la Superintendencia de Seguridad Rural, comisario general Ignacio Rosales; el responsable de la Dirección Operativa Sur que integra dicha Superintendencia, Pablo Fortunato; y el superintendente de Seguridad Región Interior Centro, comisario general Alejandro Nicolás Rey. Participaron además el diputado Valicenti; Daniel Borra por la Subsecretaría de Seguridad Municipal y, de la SRO, Ayçaguer junto a José María Ortíz y Alejandro Mendía, entre otros.

Ayçaguer explicó a este Diario que la cantidad de casos ocurridos en las últimas semanas les preocupó porque "veníamos relativamente tranquilos, de normal para abajo". Indicó así que en la última década se registró un promedio de entre 360 y 380 animales carneados por año en el Partido, y en 2020 descendió a 92 hechos. "Queremos seguir trabajando como veníamos trabajando el año pasado que veníamos bien", expuso.

En la reunión "les contamos como veníamos trabajando, Olavarría tiene 800 mil hectáreas, tiene 800 mil cabezas de ganado, es el Municipio más grande en cabezas de ganado, tiene 2200 kilómetros de caminos para recorrer, por lo que la Patrulla de Olavarría es grande y debería ser mayor". "Les contamos todo eso y lo que nos pasó en los últimos 15 días: aflojaron los patrullajes, tenemos problemas de gente con carpeta psiquiátrica o carpeta medica por una cuestión de la pandemia o no, pero la cosa es que la Patrulla está trabajando con menos gente, hay menos patrullaje", refirió el productor rural sobre el encuentro.

Específicamente se indicó que en los últimos días la cantidad de gente operativa en el Comando de Prevención Rural bajó entre 50 y 60 por ciento. "Esto hizo que aflojaran los patrullajes y aumentaran los abigeatos porque hay zonas donde se dejó de pasar", refirieron a este Diario.

Explicó así que las autoridades "se comprometieron al minuto a acomodar esta situación. Sobre el tema de aumento de patrullaje y movilización de la gente, pedimos que activen un poco más, es inmediato. Y nos prometieron más gente cuando termine el Operativo Sol. Quedamos en una reunión la semana que viene o en 10 días, la verdad que se ocuparon de la situación", agregó.

Agentes de Olavarría

Ayçaguer refirió también que aprovecharon esta reunión para exponerle a los funcionarios la necesidad de que "el agente rural tiene que ser de Olavarría, que conozca el campo, que conozca la zona, se comprometieron en eso también".

El representante de la SRO indicó que desde la entidad tienen contacto permanente con las autoridades locales de Seguridad Rural, e insistió que "no podemos influir en la política de seguridad pero sí podemos exigir. Si viene un jefe y no tiene conocimiento de la zona, como muchas veces pasa porque los trasladan, que esté en el lugar. Olavarría está con todos los engranajes bien aceitaditos y engrasados, nosotros necesitamos que la policía esté en el lugar. Eso es importantísimo para nosotros. Exigimos que se pongan la camiseta de Olavarría y que laburen para los productores de Olavarría".

Además ponderó la importancia de que los productores se sumen a la Sociedad Rural Olavarría. "Nosotros en Olavarría y las localidades hemos perdido mucha hacienda alrededor del casco urbano por estos problemas, son campos que quedaron despoblados. Es una situación que tenemos que revertir, todos tenemos que colaborar, desde la Rural lo que siempre pedimos, porque laburamos para socios y no socios, para productores en general, es que es importante que nos acompañen desde adentro de la entidad. Por ahí pasa un hecho independiente, que no nos enteramos y gritan, y los gritos individuales no los escucha nadie. Les pedimos que se hagan socios de la entidad, la cuota es insignificante, y sirve para seguir creciendo y sobre todo para tener más representatividad, que es lo que necesitamos para que nos escuchen desde arriba".