Política El Presidente ante el Foro de Davos

El presidente Alberto Fernández dijo que "es posible conciliar políticas económicas que fomenten inversiones y proteger a los sectores más vulnerables", al participar esta tarde mediante videoconferencia desde la Residencia de Olivos del Foro Económico Mundial de Davos 2021.

"Ahora el pacto solidario global es la meta que tenemos por delante. Tenemos que superar la infelicidad opulenta de sociedades que descartan a los más débiles e idolatran la ganancia desenfrenada y deshumanizada de un modo amoral", enfatizó el mandatario y recordó la convocatoria del Papa Francisco "a pensar otro modo de hacer economía".



En diálogo con el presidente de la organización internacional, Borge Brende, Fernández dijo que "la pandemia nos demostró una vez más que para lidiar con los grandes desafíos globales debemos cooperar entre actores públicos y privados"



El mandatario puso como ejemplo los programas que impulsó el Estado ante el coronavirus para dar respuesta al sector productivo y destacó la implementación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que asistió a 60% de los empleadores del país y dio créditos a Pymes, y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



También señaló que la "cooperación público-privada permitirá que la industria argentina intervenga, en un esquema de integración productiva con socios latinoamericanos, en la producción de la vacuna Oxford-AstraZeneca para toda la región", y recomendó "que la vacuna sea considerada un Bien Público Global".



Dijo que, a su vez, que "el desarrollo del futuro será verde o no será" y llamó a "favorecer mediante iniciativas de política industrial el desarrollo de núcleos productivos en torno a industrias limpias para salir fortalecidos de este desafío que se le presenta al país y a la humanidad".



Fernández afirmó que "esta crisis es un momento único para repensar las modalidades de desarrollo y los esquemas de cooperación internacional"



"En este escenario es necesario vincular el multilateralismo con un concepto de multi solidaridad, que involucre a Estados, Empresas y también a trabajadores", reflexionó.



"Como Presidente Pro Tempore del Mercosur, también me encuentro comprometido a impulsar junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y los Estados asociados, una agenda que promueva una integración más profunda e innovadora con el resto de América Latina, Europa y Asia", enfatizó.



El Presidente señaló que "en plena pandemia tuvimos que lidiar con otro virus no menos destructivo, el endeudamiento tóxico e irresponsable".



"Con el acuerdo político y social de todo el país, alcanzamos una reestructuración de la deuda con acreedores privados con un nivel de aceptación de 99,5%. Así despejamos el camino para empezar a construir un futuro con producción y trabajo", afirmó.



Además, anticipó que "el diálogo con el FMI está en marcha" y que "ha sido muy constructivo".



Valoró las "innumerables muestras de apoyo tanto desde la comunidad internacional como desde el G20" que ha recibido la Argentina en el proceso de renegociación de las condiciones del acuerdo con el FMI.



"El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso para involucrar a toda la dirigencia política argentina en un camino de desarrollo que tenga la sustentabilidad de la deuda, la inclusión social y la transparencia como políticas de Estado", anunció.



En el camino de generar medidas de largo plazo, Fernández dijo que el Gobierno "convocará prontamente un Consejo Económico y Social para el Desarrollo, que convocará con sentido amplio y permanente a todos los actores del país a consolidar rumbos previsibles de mediano y largo plazo".



Del plenario del Foro que involucra a líderes políticos, empresariales, culturales y de la sociedad civil, participaron también la Canciller de Alemania, Angela Merkel; los presidentes de China, Xi Jinping; de Francia, Emmanuel Macron; de Rusia, Vladimir Putin; de Chile, Sebastián Piñera, y de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada; el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y los primeros ministros de Italia, Giuseppe Conte, de Israel, Benjamin Netanyahu, y de Japón, Yoshihide Suga. También formó parte del foro, John Kerry, ex Secretario de Estado de Estados Unidos y hoy enviado presidencial especial para el Clima.