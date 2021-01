Radicales lanzaron fuertes críticas al Frente de Todos por la campaña de vacunación

Información General

Candidatos de la UCR Olavarría acusaron a la agrupación de "intentar sacar réditos políticos" al realizar inscripciones para la aplicación de la Sputnik V en "locales partidarios".

Los radicales Gonzalo Dolagaray y Belén Vergel, candidatos a presidente y vicepresidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría por Protagonismo Radical, lanzaron este sábado una carta acusando que la campaña de registro de vacunación implementada por el Frente de Todos se trata de una estrategia para "intentar sacar réditos políticos".

"Es necesario que diferenciemos el Estado de un partido político, la salud es pública y no puede tener tinte político, estamos atravesando un momento muy delicado y a ello debemos adicionarle mezquindades de actores inescrupulosos", señalaron mientras tildaron la situación como "precupante".

La crítica de los dirigentes se debe principalmente a los establecimientos donde se realizan las inscripciones para aplicarse la vacuna: "contamos en la ciudad con oficinas gubernamentales suficientes como para llevar adelante el registro sin necesidad de que nuestros vecinos deban acudir a un local partidario que nada tiene que ver con el Estado".

Respecto a las próximas vacunaciones que se llevarán a cabo en las escuelas, sentenciaron: "¿Quién será el responsable si se vuelven a perder dosis? ¿Tenemos escuelas preparadas para esto? Todos sabemos y conocemos el estado de la infraestructura de muchos edificios escolares".

"Olavarría cuenta con un amplio sistema de salud público y privado, ¿porque no se utiliza? Sería lo correcto, pero parece que lo correcto para el kirchnerismo no es importante, su prioridad es tratar de imponer su ideología aun con un tema tan sensible como este", expresaron. Asimismo, afirmaron que para el Frente de Todos "la salud de los vecinos en segundo lugar, primero el beneficio político".



Por último, destacaron que "desde la Unión Cívica Radical de Olavarría le reclamamos al Frente de Todos y al Gobierno Nacional y Provincial mayor seriedad, menos improvisación, más información y menos abuso de la autoridad. Basta de hacer política con las necesidades del pueblo y con los recursos de los ciudadanos".