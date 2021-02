Gollán: "Es necesario volver a la presencialidad"

31.01 | Información General

El Ministro de Salud bonaerense se refirió al modelo que están definiendo para el regreso a la presencialidad en las escuelas de la provincia.

El Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, analizó la situación epidemiológica en el distrito y dijo que esta semana va a haber "un descenso lento" de casos de coronavirus, mientras que adelantó su preocupación por el invierno, que estará definido "por una situación compleja, no cómoda ni nada". Sobre la vuelta a clases en el mes de marzo, Gollan señaló que "todavía no está absolutamente definido el modelo, el concepto es que va a a ser una presencialidad con chicos ubicados cada metro y medio, durante cuatro horas, dos veces por semana, y hay que armar las formas remotas, lo que implica un esfuerzo porque al docente se le duplica el trabajo".

En declaraciones a Radio 10, el Ministro hizo hincapié en que "habrá un control muy fuerte del aire de los ambientes" y remarcó que "es necesario volver a la presencialidad, nos vamos a tener que ir acostumbrando a convivir con esta realidad".

De todas maneras, y en comparación con las definiciones para la vuelta a la presencialidad escolar e la Ciudad de Buenos Aires, Gollan dijo que los chicos no van a asistir todos los días de la semana. "No larguemos tan rápido, estamos viendo la experiencia de Israel, volver rápido con muchos chicos, los llevó a cerrar por la segunda ola", graficó, y añadió: "No vemos una situación donde sea conveniente empezar tan de golpe, preferimos ir un poco más despacio con la mayor seguridad posible". En esa línea, sintetizó: "Que la escuela no se convierta en un agente de contagio muy grave, por eso tenemos que ir de menor a mayor".

Sobre las versiones de la participación de partidos políticos en la distribución de vacunas, Gollan recalcó que "es una tremenda mentira, dejémonos de jorobar con esto, que manden una sola foto de alguien que haya sido vacunado fuera de un hospital". En tanto, señaló que "muchas organizaciones de la comunidad están ayudando a la difusión y a inscribir, vemos bien que la sociedad participe en el cuidado de la salud" y concluyó: "Cualquier ciudadano que quiera colaborar bienvenido, que quiera ayudar a otros a difundir".