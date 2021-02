Indignación en EEUU por maltrato de policías a una nena afroamericana

En un video se ve cómo policías esposan y le tiran gas pimienta a una nena de nueve años en el noroeste del país. La repercusión del mismo generó una ola de indignación ante los métodos utilizados.

La policía de esa localidad del estado de Nueva York justificó su actuación alegando que la niña, cuya identidad no ha sido revelada, sufría una crisis mental y amenazaba con matar a su madre y suicidarse.



Los agentes que acudieron al lugar de los hechos el viernes reaccionaron esposando a la niña y, al no lograr meterla en un patrullero, usaron gas pimienta, según imágenes de las cámaras que los policías llevan en el traje, publicadas anoche por las fuerzas del orden.



Aseguran que tuvieron que actuar así para garantizar la seguridad de la niña.



La alcaldesa de Rochester, la afroestadounidense Lovely Warren, condenó el uso de la fuerza contra los niños y prometió una investigación interna sobre las prácticas de los policías de la ciudad.



"Tengo un niño de 10 años. Es un niño, es un bebé. Como madre, este vídeo no es algo que una quiere ver", dijo durante una rueda de prensa, informó la agencia de noticias AFP.



Es la segunda vez en un año que policías de Rochester son acusados de actos violentos contra ciudadanos negros. En marzo murió Daniel Prude, que había entrado en coma a raíz de su detención.



La policía le había puesto una capucha de tela en la cabeza después de que él escupiera a los agentes y afirmara que tenía el coronavirus.



La muerte de Prude, que también sufría una crisis mental en el momento de su arresto, provocó una investigación y manifestaciones multitudinarias. (Télam)