Milía: "Estamos agradecidos porque las demandas comienzan a surtir efecto"

La delegada de Loma Negra reconoció que el Ejecutivo escuchó los planteos de los vecinos de la Villa y comienzan a aparecer respuestas.



La licitación para la obra de ampliación de la red de cloacas en Loma Negra se produjo la semana pasada. Desde la Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas informaron que la obra tendrá una inversión superior a los 20 millones de pesos "y permitirá acceder a una mejor calidad de vida a cientos de vecinos de Loma Negra".



La delegada de la localidad, María Valeria Milía, habló con Mejor de Mañana y expresó que los vecinos están "felices y agradecidos porque las demandas comienzan a surtir efecto. Es momento de agradecer a nuestro intendente que ha gestionado en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación los recursos para al ampliación de servicio de saneamiento en la localidad. Ya hay tendido de red cloacal en la Villa Vieja y hay porcentaje de vecinos que se conectaron a caño madre e hicieron uso del servicio con la planta depuradora en funcionamiento".



La obra que comenzará próximamente en marzo, comprende el tendido de la red en su segunda etapa. Son aproximadamente 20 manzanas. Esto incluye las redes de desagües cloacales comprendidos entre Av. Libertad, Av. de los Inmigrantes, J. Becker y Av. Alberdi. En Av. Libertad el servicio llegará a ambas aceras desde Av. Alberdi hasta Av. 9 de julio donde el proyecto tiene su salida hacia el colector de 250mm existente. Se logrará cubrir con el servicio sanitario a un área aproximada de 200Há con unas 318 conexiones.



"Es una obra que se esperaba hacia mucho tiempo. Permite pensar en una continuidad, que hace a la calidad de vida de ciudadanos y que se inició con la planta depuradora de esta gestión. En el año 2020 los vecinos de "la Villa Vieja" que ya tenían los caños pudieron hacer la obra para conectarse al caño madre y hacen uso hace tiempo", explicó la delegada.



Al mismo tiempo están esperanzados en que este trabajo conlleve la repavimentación de las calles de la localidad que deberán romperse para dicha obra. "Tenemos mucha alegría, mucha expectativa", señaló Milía porque los vecinos "perciben que sus reclamos comienzan a tener respuesta". En cuanto a lo que seguía "estaba previsto pedirle al Intendente la repavimentación pero este tendido de red implica la rotura de pavimento así que seguramente el paso siguiente será la pavimentación. Auguramos y tenemos expectativas de que a partir de esta obra se puedan resolver dos problemáticas de fondo".



Villa Mi Serranía



La localidad de Villa Mi Serranía reclama hace varios años que no cuentan con carteles que identifiquen las calles y por ello no se acercaba allí el camión recolector de residuos ni podía encontrar los domicilios el correo. "Los vecinos de Villa Mi Serranía tienen el recelo de que no suelen estar en primer lugar en orden de prioridades", expresó la delegada. Pero después de tanta espera fue durante los últimos días que Control Urbano se acercó a colocarlos.

Al mismo tiempo, colocaron mesetas en el acceso para aminorar velocidad de tránsito que generaba mucho polvillo a la zona.



Lo que falta



Si bien las cloacas llegan a Loma Negra y los carteles nomencladores ya fueron colocados en Villa Mi Serranía, queda aún por resolver la frecuencia de los micros. Para finalizar, Valeria Milía no dejó de mencionar la problemática con los colectivos interurbanos que padecen con respecto a la frecuencia en que arriban o salen de la localidad, y señaló que "está previsto el restablecimiento del servicio. Lo planteamos al Director de Delegaciones, yo hice contacto con la empresa pero la facultad real para presionar y que la resolución llegue, depende de la secretaría correspondiente al Ejecutivo".