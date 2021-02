En La Madrid son los mayores quienes más se han inscripto para recibir la vacuna

La Madrid

Los lamatritenses que aún no se registraron para vacunarse contra el Covid pueden hacerlo en los CAPS urbanos y delegaciones, PAMI y IOMA o ingresando a la web del Plan Provincial VacunatePBA.

Hasta el momento son más de 2.000 las personas que se anotaron. Desde la coordinación local convocan a que se sigan sumando voluntarios.



En base a los datos brindados por el sistema de vacunación contra Covid-19, la precarga de personas con voluntad de vacunarse en General La Madrid asciende a 2.101. La mayoría de los inscriptos tiene menos de 60 años y no cuenta con enfermedades prevalentes. Así se desprendió de un informe de la coordinación local emitido hasta el 2 de febrero.



Este número tiene una gran importancia comprendiendo que en base a los inscriptos se designarán los turnos y motorizará el funcionamiento del vacunatorio que se está instalando en la Escuela Primaria (EP) Nº 1.



Asimismo se recalcó "que las personas que ya se inscribieron no es necesario que lo vuelvan a hacer, y las que aún no se registraron pueden hacerlo en los CAPS urbanos y delegaciones, PAMI y IOMA o ingresando a la web del Plan Provincial VacunatePBA".



"Los turnos serán designados una vez que se acuse el recibo de las vacunas; mientras se espera la llegada de las dosis, la tarea es inscribirse", se subrayó.



"Vacunarse es un acto de solidaridad, de responsabilidad social y sanitaria. Contribuye a reducir la circulación de la enfermedad, las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con la Covid-19, y ayuda a restablecer de manera gradual una nueva normalidad", se señaló.



"La vacuna es una herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia", se añadió.



Desde la coordinación se destacó, agradeció y felicitó a los trabajadores de los CAPS urbanos y delegaciones, PAMI y el IOMA por el trabajo que están realizando, así como a las personas que voluntariamente decidieron inscribirse.



Para más información e inscripciones, aquellos que deseen recibir la dosis se deben anotar en www.vacunatepba.gba.gob.ar.



¿Quiénes se vacunarían?



Según se desprende del informe de la coordinación lamatritense del programa de vacunación, el grupo etario de entre 40 y 49 años es el que más se ha inscripto para inocularse.



En la desagregación el rango etario (en cortes cada 9 años), los menores de 20 años son 35 los anotados; entre 20 y 29 años suman 243; entre 30 y 39 años alcanzan 350; el grupo de 40 a 49 años es el que más aceptación tiene con 419 inscriptos; de 50 a 59 años llegan a 349; de 60 a 69 años son 369; de 70 a 79 años, 255; de 80 a 89 años, 73; y los mayores de 90 años que se han anotado suman 8.



Si se tiene en cuenta el grupo poblacional, son más los inscriptos que tienen menos de 60 años y no cuentan con enfermedades prevalentes. Los docentes y auxiliares inscriptos, hasta el momento, son 211.



Si bien la cantidad de inscriptos en el distrito es alto, se busca reforzar aún más esta iniciativa sobre todo en aquellos grupos que son considerados esenciales y de riesgo. En ese marco se recuerda que se pueden anotar tanto en los CAPS de La Madrid y las localidades como así también en IOMA y el PAMI.