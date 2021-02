Sierras Bayas: vecinos anuncian una medida de protesta en la autovía para la semana próxima

04.02 | Información General

Un grupo de vecinos volvió a plantear los inconvenientes surgidos por la rotura de caños y baja o nula presión de manera continua. Fue en una asamblea de autoconvocados que hicieron en el Parque "Los Fresnos".



En la tarde de este jueves un grupo de vecinos y vecinas en la localidad de Sierras Bayas volvió a exponer los inconvenientes que sufren por la falta de acceso al agua potable debido a la baja presión por la rotura casi continua de las cañerías.



Fue a mediados de enero que se reunieron con representantes de la cooperativa que presta el servicio y con funcionarios municipales, con eje en acciones concretas para dar una solución definitiva a la problemática que acarrean desde hace años.



Sin embargo, esto no avanzó y la necesidad del agua en esta época se hizo aún más notoria.



El jueves volvieron a reunirse para coordinar fechas y objetivos frente a las necesidades que tienen.

"Agotamos todas las instancias y hemos decidido abandonar la vía diplomática", anticipó anoche una de las referencias de los vecinos autoconvocados, que pidió reserva de identidad.



"Nosotros respetamos todos los pasos: se firmó un petitorio, fuimos recibidos por funcionarios municipales, después ellos vinieron a Sierras Bayas y al cabo de este tiempo nos dimos cuenta de que muchas de las promesas que hizo el señor Emilio Vitale no se van a cumplir, como por ejemplo tomar empleados para la delegación" se quejó esta fuente.

La asamblea de ayer no sólo programó una protesta en la autovía, sino que definió en forma unánime el pedido de una reunión con el intendente Ezequiel Galli.



"No queremos hablar más con sus representantes, porque está visto que las soluciones no llegan" concluyeron.

