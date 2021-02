Provincias Argentinas: un barrio azotado por basurales a cielo abierto, oscuridad e inseguridad

Policiales El Municipio se comprometió a actuar contra los propietarios de lotes abandonados. La situación es crítica

Calles sin luz que favorecen al delito. Unos cuarenta robos sin que se hayan esclarecido. Gente que acuden allí para arrojar escombros, restos de animales, ramas y basura de todo tipo. No llega el transporte urbano y los vecinos deben hacer gastos extras en remis para poder llegar de noche a sus domicilios.

El Barrio Provincias Argentinas presenta hoy gran parte de los problemas culturales y políticos conocidos. Inconductas de la gente de todos los órdenes, carencia de servicios, inseguridad y desatención del poder político como lo planteó una vecina del lugar, Débora Umpierrez, profesora de Biología que debe pagar todas las noche un remis para volverse a su casa porque el barrio está a oscuras y no llega el transporte público.



El barrio se extiende desde la calle Hipólito Irigoyen hasta Sarmiento y desde Pellegrini a La Rioja, aproximadamente. "Los problemas son varios -dice Débora Umpierrez- Hemos hecho los reclamos y no hemos tenido ninguna respuesta. Nunca hubo un avance sobre lo que nos hemos quejado".

Se esconden en los pastizales y entran a robar y luego huyen.



Tras lo cual planteó problemas de "falta de luminarias, que nos roban muchas veces, basurales a cielo abierto, olores, animales, insectos, resto de animales y se comprometió a actuar, previa denuncia formal, para hacer el corte de pasto a quienes se encuentren en esa infracción.

Como era de prever, en un lugar sin luz y con tanto abandono de parte del Estado, no podía faltar el tema de la inseguridad. "Son robos de todo tipo. Nos roban cuando no estamos como también cuando estamos. A mi madre, dos tipos de capucha le patearon la puerta, le pusieron un cuchillo en la garganta, le robaron todo el dinero y una tablet. Y así han habido otros casos. Se esconden en los pastizales y entran a robar y luego huyen. Pero la policía no los siguió. Suponemos que se escondieron nuevamente en los pastizales".

Ya llevan contabilizados unos cuarenta robos de los cuales nunca se esclareció ninguno.

Su trabajo es la docencia, por lo tanto, cuando debe dictar clases nocturnas debe tomar un remis, con lo que ello significa económicamente, porque "el transporte público me deja a seis cuadras o no llega directamente. Además, los motomandados no entran al barrio por la oscuridad y por el miedo".

La situación es crítica y por varios motivos. Sea por basurales, pastizales, contaminación, falta de luminarias o inseguridad. Lo cierto es que la gente ya no da más y ahora el Municipio quiere escucharlos para proceder contra quienes tienen allí lotes abandonados para cortarles el pasto y luego cargárselos en la boleta de la tasa por servicios urbanos. Por algo se empieza. Luego habrá que ver como se iluminan las cuadras para inhibir al delito que siempre está acechando en los pastizales de los lotes abandonados por sus dueños.