Las hermanas Marull abren la puerta a su proceso creativo en "Lo que el río hace"

Las hermanas María y Paula Marull estrenarán este sábado "Lo que el río hace. El documental", desprendimiento de la pieza inspirada en la ciudad de Esquina, Corrientes, que iba a estrenarse en 2020 en el Teatro San Martín y que, pandemia mediante, se convirtió en "un diario sobre el proceso creativo de la obra".



El documental, que se podrá ver desde este sábado a las 20 a través de la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gob.ar y de la web complejoteatral.gob.ar, se deriva de la obra que estaba en pleno proceso de escritura cuando se decretó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) a fines de marzo pasado.



"En ese momento, desde el San Martín nos propusieron hacer algo audiovisual con el material de la obra, o alrededor del material, y con Paula nos pusimos a pensar qué podría ser interesante que contuviera algo de toda la trama", explicó a Télam María Marull ("La Pilarcita, "Hidalgo", "Un día perfecto") sobre Modos Híbridos, el ciclo del Complejo Teatral de Buenos Aires que propuso un abordaje audiovisual de obras programadas para el 2020.



"Nos dimos cuenta de que podíamos mostrar el detrás de escena y decidimos hacernos preguntas: ¿cómo empieza una obra? ¿desde dónde uno empieza a escribir? Y responderlas desde este documental", completó Paula ("Vuelve", "Yo no duermo la siesta") sobre la propuesta que interpretan junto a William Prociuk, Mónica Raiola, Mariano Saborido, y Débora Zanolli que contó con dirección audiovisual de Belina Zavadisca.

P: El teatro es sanador para el que lo hace y para el público. Cuando fuimos a grabar al teatro y pusimos el cuerpo fue volver a respirar. No me había dado cuenta que lo necesitaba tanto hasta que hice las escenas ahí.



María Marull: La obra está inspirada en Esquina, Corrientes, un pueblo donde vivió nuestro padre y que inspiró muchos materiales nuestros. Trata sobre Amelia, personaje que interpretamos las dos, una escritora que vive en Buenos Aires, está casada, tiene una hija y atraviesa un momento de mucha exigencia personal: no da abasto y viaja a Esquina para destrabar la sucesión de su padre. Y allá sufre una transformación: se reencuentra con el contexto de su infancia, de su juventud, con su exnovio, que ahora es el escribano que la ayuda; con la recepcionista del hotel donde se queda, que fue amiga de su padre, y, sobre todo, se reencuentra con el río.Paula Marull: En ese contexto es invitada a participar a la Fiesta del Pacú, un concurso de tres días de pesca y joda, donde termina siendo más ella que nunca, siendo abducida por su naturaleza. El título de la obra tiene que ver con el río, con sus tiempos, porque la obra habla mucho del tiempo, de esta sensación de que no alcanza y se pregunta eso: ¿dónde está el tiempo? ¿qué nos pasa con él?M: Fue como una premonición. Justo había arrancado el año, nosotras somos madres, yo tengo tres hijos, ella dos, la exigencia del exterior ya excede lo laboral y en marzo estábamos arrasadas como si fuera diciembre. La vida en las grandes ciudades hace que te pase el tiempo sin darte cuenta y el tema de la obra terminó siendo muy actual porque vino la pandemia y terminó dialogando con eso.P: No viajamos físicamente pero con la cámara entrevistamos a quienes inspiraron a los personajes, indagamos en lo que significa escribir juntas, documentamos la dificultad de encarar una obra durante la pandemia, cómo cada actor preparó su personaje y se transformó un poco en un diario que nos acompañó un montón de meses en este proceso creativo. Finalmente en esos ocho días de rodaje que nos daba el teatro con protocolo hicimos algunas escenas, con la limitación de haberlas ensayado por Zoom y la emoción de estar en un escenario otra vez. El resultado, finalmente, es un documento del proceso creativo de una obra y, sin querer, del momento histórico que se filtró de manera inevitable.P: El documental, a priori, no quiere hablar de algo: busca documentar el proceso creativo de esta obra. Pero sus temas aparecen inevitablemente: el tiempo, el río, que dialogan con una realidad que se filtra sola, como por ejemplo cuando mostramos cómo ensayamos en nuestras casas por la pandemia.M: Más allá de nuestros proyectos personales, el teatro está pasando un momento dificilísimo y es necesario que vuelva de la manera que se pueda, no solo por una cuestión económica, porque hay mucha gente sin trabajo, sino también por lo que significa para nuestro país y en Buenos Aires. Me preocupan las salas independientes porque hay incertidumbre respecto a qué va a pasar y es muy necesario encontrar la manera de que el teatro independiente se pueda hacer.



