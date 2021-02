Hasta ahora, un solo supermercado ofreció carne con descuento pero se sumará otro más

06.02 | Información General

El miércoles fue la primera jornada y las ofertas continuarán hoy y mañana. En Olavarría, Carrefour pudo concretar el acuerdo desde la primera jornada de vigencia, mientras que la semana que viene se sumará Walmart.



De las más de 1500 bocas de expendio distribuidas por todo el país, en Olavarría un solo supermercado ofrecerá carne a precios populares durante la primera semana de implementado el acuerdo impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández con los principales frigoríficos en su primera jornada de vigencia.

Desde esta semana ocho cortes de carne tienen descuentos de entre un 15 y un 30 por ciento, con un volumen inicial acordado de 5500 y 6000 toneladas.

El acuerdo se materializó el miércoles pasado en Carrefour, mientras que Walmart se sumará la próxima semana. El programa llegará a las góndolas de los supermercados los primeros tres miércoles de cada mes y los fines de semana en grandes cadenas de supermercados como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, La Anónima, Día, Libertad y Carnicerías Friar.

En Carrefour, los ocho cortes llegaron el miércoles pasado y hoy ingresarán nuevamente. "Hubo una demanda normal, no es que se sobresalió en la primera jornada", apuntaron desde la sucursal céntrica que funciona en nuestra ciudad.

Los cortes de carne llegaron a la sucursal el miércoles por la mañana, razón por la cual recién por la tarde estuvo en exposición la variedad de cortes completa.

Al hipermercado céntrico llegaron 20 cajas por corte y alcanzó para abastecer a quienes fueron en busca de la carne a precios populares. Mientras tanto, hoy se espera una nueva partida para ofrecer durante el fin de semana.

En tanto que el gerente de relaciones institucionales de Walmart, Matías Martínez, explicó que la carne con descuento también llegará al hipermercado que funciona en nuestra ciudad la próxima semana. La demora se debió "a una cuestión de logística y distribución en función de la entrega por parte de los frigoríficos que no figuró en el acuerdo",. pero confirmó que la sucursal reconocida cadena de supermercados en nuestra ciudad integra el convenio.

Supermercados Día -otra cadena que forma parte del acuerdo- aún no tiene nada definido a nivel local. "No hemos recibido y tampoco nos han confirmado nada", expusieron desde la sucursal ubicada frente a la plaza del centro mientras explicaron que quizás no llegue porque "la carne que nosotros vendemos es carne al vacío, ya viene envasada, y esos cortes son de carne fresca".

El convenio ofrece los tres cortes de parrilla que se ofertaron para las fiestas de fin de año, es decir la tira de asado a $399 (29% más bajo que en diciembre), el vacío a $499 (20% más bajo que en diciembre) y el matambre a $549 (13% más bajo que en diciembre).

Se suma la tapa de asado a $429 (15% más bajo que en diciembre), el corte para milanesa sea cuadrada o bola de lomo a $489 (13% más bajo que en diciembre), la carnaza a $359 (13% más bajo que en diciembre), la falda a $229 (30% más bajo que en diciembre) y el roastbeef a $399 (12% más bajo que en diciembre).

A este acuerdo anual, se le agregan la carne picada ($265) y el espinazo ($110) vigentes en Precios Cuidados, con lo cual al final totalizan 10 cortes.

Acuerdo

No es la primera vez que el Gobierno impulsa este acuerdo con frigoríficos y supermercados. Para las Fiestas, en diciembre, también se ofreció carne con descuento.

El nuevo acuerdo que regirá hasta el 31 de marzo había sido presentado en una conferencia de prensa de la que participaron el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el titular de la cartera de Agricultura, Luis Basterra; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; y el empresario Ravetinno, del Consorcio de exportadores ABC.

De la reunión en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español.

También estuvieron presentes el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez; el titular del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentina ABC, Mario Ravettino; y los representantes de la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (CADIF), Fernando Brizzolara; de la Unión de la Industria Cárnica Argentina (UNICA), José Mattievich, y de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (FIFRA), Sebastián Bendayan.

En Olavarría, hasta el momento solamente un solo supermercado ya concretó la propuesta, mientras que en otras firmas esperan confirmar si se implementará el acuerdo en las sucursales olavarrienses.

Los precios estipulados, que permanecerán congelados hasta fines del mes próximo en una primera etapa, luego se revisarán periódicamente.

Se comercializarán los fines de semana y los primeros tres miércoles de cada mes. Se calcula un volumen inicial de entre 5.500 y 6.000 toneladas mensuales.