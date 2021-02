El cannabis medicinal también para perros

AMORES PERROS

La despenalización del uso del cannabis con fines medicinales a fines del 2020, echó luz a prácticas que como siempre están antes que la legislación. Recomendaciones de esta planta que en sánscrito puede significar "estado de dicha".

El doctor e investigador Enrique "Uyi" Bintana en declaraciones a Amores Perros -y otros bichos-, explicó que "el sistema endocannabinoide es el conjunto de receptores", que este caso comparten la mayoría de los mamíferos, como lo son los humanos y los perros, por ejemplo.



UN POCO DE HISTORIA

El investigador contó que "a mediados de la década del ´80 ya se había aislado el THC. En el ´64, Raphael Mechoulam que es un israelí, aísla el hachís a partir de muestras que le dieron. Hace algunas experiencias con amigos consumiendo para ver los efectos que tenían en los amigos, con gente que no había consumido y con gente que había consumido. Lo hizo a través de alimentos y veía que uno se ponía verborrágico, el otro que se reía, el otro que se dormía; pero en la década 60 no había una línea definida, estaba la Guerra Fría así que no le interesaba nadie. En la década del ´70 hace un estudio de epilepsia refractaria con 8 pacientes en Brasil, pero que no trasciende. Y ya en la década del '80 se aísla el cannabis que nosotros fabricamos".

En términos científicos se denomina araquidonil etanolamida, que este israelí la aisló y le puso anandamida que en sánscrito significa "estado de dicha".



Si vos tenés un perro con anti-inflamatorios, con los mismos riesgos que el ser humano de gastritis y demás, bueno esto es un paliativo sin efectos adversos

Las investigaciones continúan y devienen en el aislamiento de "los receptores del cerebro. Los cb1 en el cerebro y en el resto del cuerpo, sobre todo en las amígdalas y vasos, los lugares que están relacionados con la inmunidad. Una vez que tienes los receptores y que tienen el cannabis que nosotros producimos, bueno esa es la base científica" sintetizó para dar cuenta del camino recorrido hasta llegar a despenalizar el uso medicinal de una planta que desde hace años se estudia y se consume para calmar el dolor.

EL PROCESO DE USO Y PRODUCCIÓN

Respecto de cómo esa planta se convierte en medicina, Bintana detalló que "lo que venimos a usar de la planta a través de un vehículo, que puede ser el aceite de oliva, o en el caso de las tinturas el alcohol, son vehículos. A través de eso vas a poner los componentes de la planta, el thc, svd y 70, 80 componentes.

EL CANNABIS EN LOS ANIMALES

Los efectos tanto en los humanos como en los animales son similares, porque como explicó el Doctor "tienen -los humanos- y los animales el sistema similar".

Y recordó. "El primer paciente que tuve fue la perra de nuestro terapista, una dogo de 80 kilos. Una perra de doce o catorce años que se había venido abajo, estaba con artrosis, tenía dura la parte posterior, como fija -suele pasar también en perros de otras razas como el pastor alemán-. O sea la parte de atrás fija, un perro que está tirado, que no quiere comer, deprimido diríamos. Y bueno, lo que vas a ver con el uso del cannabis es que se moviliza, que está animado, de ese estado que genera mucho dolor y mucha dificultad".

Y siguió, "los perros funcionan como nosotros" entonces los efectos positivos del uso se advierten de manera rápida, no es instantáneo pero sí de efecto largo y no genera dependencia, además.

La recomendación es informarse, preguntar, consultar a nuestro veterinario de confianza. Primero si necesitamos hacer uso del cannabis medicinal en nuestra mascota y sobre todo, el cómo y cuánto. Las dosis no son iguales para todos los perros, ni de la misma manera. Lo que sí es cierto es que puede mejorar la calidad de vida del animal y quitar casi por completo el dolor.

Siempre se debe consultar al veterinario, nunca automedicar al animal.

Sobre el final Uyi contó que recibe a personas que van a consultar por sus animales y fueron derivados por veterinarios/as. "Me parece que es un conocimiento incipiente, que viene a aportar, no vino viene a competir con nadie. Si vos tenés un perro con anti-inflamatorios, con los mismos riesgos que el ser humano de gastritis y demás, bueno esto es un paliativo sin efectos adversos" resaltó.