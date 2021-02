Barrio Matadero: "Cansa la misma situación y que nadie solucione absolutamente nada"

Información General

Los vecinos exhibieron sus quejas por falta de alumbrado, falta de mantenimiento en las calles, pastizales en terrenos baldíos y fiscales, acumulación de residuos por falta de recolección y vecinos de otros barrios que "tiran basura".

Vecinos del barrio Matadero expusieron sus reclamos por distintos motivos y plantearon que se trata de "un barrio olvidado por el Municipio en todo sentido". Así, se quejaron porque "hace como un mes que no pasa la recolección de basura; también viene gente y tiran basura en las calles, que están sin arreglar; no hay iluminación; los terrenos con pastos largos; acumulación de basura porque vienen en camioneta, tiran la mugre y por eso hay ratas", denunciaron. "Ya cansa siempre la misma situación y que nadie solucione absolutamente nada".

En ese sentido, reconocieron que "nos sentimos olvidados porque no pasan ni para arreglar las calles ni tenemos recolección ni hay mantenimiento de los terrenos. Las calles están sin abrir y no hay veredas directamente porque la calle es muy estrecha, no pasan dos autos juntos porque uno se tiene que subir sobre el pasto para que pase el otro".

Al respecto, aclararon que el camión recolector "pasó el viernes a la tarde pero no se llevaron toda la basura tampoco, dejaron la mitad, se llevaron las bolsas de arriba, nada más. Hemos llamado por teléfono, mi vecina ha llamado, pero nunca le dieron respuesta. Le dijeron que iba a pasar la recolección pero eso no pasó. A la gente de la Junta Vecinal le habían prometido que iban a mandar un contenedor pero no lo mandaron nunca".

En el sector aludido, "en una manzana hay tres casas, en otra manzana están haciendo un corralón, hay otra manzana que son todos terrenos sin mantenimiento y en la otra hay unas 20 casas. No hay iluminación, hasta la calle 25 de Mayo es una boca de lobo porque no tenés luz. Acá si tenés que salir de noche no se ve nada en la calle porque es muy oscuro", lamentaron con un dejo de temor.

Romina Domínguez, presidenta de la Junta Vecinal del barrio, explicó que "se me venció el mandato en noviembre pero con el tema de la pandemia me lo extendieron por 5 meses más, hasta que se pueda llamar a elecciones. Por el estado del barrio he sentido varios comentarios de que no está pasando el basurero y viene mucha gente a tirar escombros y también basura", relató.

Para tratar de revertir la situación, "el martes voy a ver si puedo juntarme con gente de Federación y ver si se puede pedir una reunión con alguien de la Municipalidad para ver si nos dan una respuesta. Quizás antes también venían a tirar basura pero los vecinos no hacían las quejas o no salían a reclamar por esto", sostuvo la dirigente.

Domínguez reconoció que "hay muy poca iluminación, solamente sobre la avenida pero después las calles como la 118, la 130, 132, 136 es muy poca la iluminación y menos en las calles paralelas a la avenida. Por eso no quieren entrar los remises de noche y tampoco los motomandados y uno también tiene miedo cuando viene a la noche por el tema de la inseguridad".

