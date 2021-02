Covid-19: el Gobierno autoriza una vacuna producida en India

Se trata de Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant, resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el Serum Institute of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

El Ministerio de Salud de la Nación siguiendo las recomendaciones de la Anmat, autorizó con carácter de emergencia la vacuna contra el coronavirus producida por el Serum Institute de la India.



La vacuna, cuyo nombre es Covishield/ ChAdOx1nCoV-19 Corona Virus Vaccine-Recombinant, "resulta del desarrollo del proceso productivo realizado por el Serum Institute of India en colaboración con la Universidad de Oxford y AstraZeneca en el contexto de una transferencia de tecnología", destacó la cartera sanitaria a través de la resolución 627/2021, publicada hoy en el Boletín Oficial.



Para Salud, esta transferencia "no impacta en la calidad, seguridad y eficacia" ya evaluada por la Anmat cuando aprobó la especialidad desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.



Para la recomendación de la vacuna del Serum Institute, la Anmat contó "con toda la información según lo establecido por el procedimiento para la autorización de emergencia, en relación con el cumplimiento de los estándares requeridos de las plantas elaboradoras, el desarrollo y la elaboración de los productos, su certificación en el país de origen y el cumplimiento de los estándares de calidad", ampliaron fuentes oficiales a Télam.



Además, "no se han presentado eventos adversos graves, ni se han identificado diferencias significativas en la eficacia observada en los diferentes grupos etarios que participaron de los ensayos clínicos", subraya la resolución firmada por el ministro Ginés González García.



La vacuna producida por el Serum Institute ya fue aprobada por doce autoridades sanitarias de distintos países, además de por la India. (Télam)