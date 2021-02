Pese a la confirmación del inicio de clases, la vacunación en Olavarría sigue en las escuelas

Fuentes consultadas por El Popular confiaron que se pidió que al menos en las dos escuelas donde se prevé vacunar contra el Civid, convivan hasta el 1 de marzo las dos actividades.



"Seguramente va a haber alguna modificación" confiaron fuentes consultadas a El Popular Medios respecto de lo previsto para aplicar la vacuna contra el Covid a personas de más 60 años y a todas aquellas de entre 18 y 59 años con alguna enfermedad preexistente, en al menos 2 de las 4 escuelas previstas.



El Director de la Región Sanitaria IX, Ramiro Borzi dijo a principios de este mes que no había fecha exacta, sin embargo se esperaba que fuese inminente de manera tal que para cuando se diera inicio al ciclo lectivo, la vacunación ya estuviese en marcha.



Esto no pasó y no es privativo, entienden las autoridades educativas que no puedan convivir las acciones en las escuelas.



"No hemos tenido ninguna información nueva" manifestaron, al mismo tiempo que a la vista de la confirmación del inicio de clases con sistema mixto de semi presencialidad, podría haber modificaciones, al menos en algunos de los establecimientos educativos donde se vacunaría a la población.



Otra de las fuentes consultadas reafirmó, "por el momento en la Escuela Secundaria Nº 1 va a arrancar la vacunación", sin embargo como "a esta altura se pensaba estar vacunando y no ha acontecido, se va a superponer con la fecha de inicio de la intensificación de la enseñanza".

Al menos las estructuras edilicias de las Escuelas Nº 51 y 1 donde está previsto vacunar, esas dos "instituciones permiten la convivencia como centro de vacunación y como escuela porque por una calle entran los que se van a vacunar y por la otra los estudiantes".



Por último expresaron que se solicitó que se siga esa lógica, que convivieran "las dos cuestiones por lo menos hasta el 1º de marzo".



Lo cierto es que como lo dijo Borzi al inicio del mes, aún no hay fecha exacta del inicio de la vacunación y la ansiedad es creciente.