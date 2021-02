A un año del crimen de Enzo: "el asesino amenazó a los testigos"

09.02 | Policiales CASO MARCONI

Tenía 3 hermanos y 15 años. El joven que disparó el arma mortal en el barrio Jardín fue liberado tras declarar que "fue accidental". Duras y solitarias declaraciones contra la Fiscal y la Justicia.



Hace un año un disparo terminó con la vida de Enzo Marconi de 15 años en el barrio Jardín. Hasta hoy su mamá dice que la Justicia no pudo determinar lo que pasó y que la persona imputada en la causa "es el asesino".



La acusación es contra Sebastián Snánchez quien tras declarar y las acciones de la Justicia, se determinó que el disparo habría sido accidental. Sin embargo, Yésica Salguero desde hace un año, el 9 de cada mes repitió el reclamo de Justicia por el asesinato de "su Enzito".



La marcha que tuvo epicentro en el Paseo Jesús Mendía contó con nulo acompañamiento por parte de la comunidad.

"Tristemente la sociedad olavarriense hasta que no les ocurre esta desgracia, no lo sienten. No pueden sentir nunca el dolor que sentimos nosotros. Yo de haber perdido a mi hijo, ellos de haber perdido a su hermano, a su sobrino" enumeró junto a un escueto grupo familiar, y con la presencia de familiares y amigos de Matías Cabral quien fue asesinado en el barrio 12 de Octubre a principios de este año.

Vamos a seguir exigiendo justicia por Enzo y que se sepa la verdad

Instó en declaraciones a los medios "que los testigos pierdan el miedo y digan la verdad, porque se está ocultando".

Y volvió a remarcar, "no fue accidental. Fue un homicidio simple y voy a pelear por eso".



Durante las declaraciones que brindó a la prensa, en varios pasajes apuntó al accionar de la Justicia, de la Fiscal María Paula Serrano y hasta denunció que no logró en un año acceder a una copia de la causa.



"Voy a pelear para que me pongan como parte querellante de la causa y tener un abogado oficial.

Tengo todo el derecho de tener la copia de la causa de mi hijo y me lo niegan" sentenció.



Sobre el joven que está imputado en la causa y en libertad, contó que "este asesino sigue intimidando en mi barrio, sigue intimidando a los testigos".



"No fue un accidente como está caratulado, él lo asesinó"

Consultada respecto de cuál entiende ella que es "la verdad" que se oculta, sostuvo que "los chicos que estuvieron esa noche -algunos hace un año menores de edad-, esa misma noche fueron amenazados por el asesino".



Contó que esta persona, Sebastián Sánchez el joven al que se le habría escapado de manera accidental el disparo que terminó con la vida del joven de 15 años un 9 de febrero pero de 2020, también habría amenazado a otros chicos durante este tiempo, y señaló a los hermanos y amigos de Enzo, unos niños que estuvieron en la marcha.

"Los testigos claves están en Barrio Jardín y el pisa el barrio como si no hubiera hecho nada"

Yésica no duda un minuto de remarcar con distintos tonos que no fue accidental, que fue un homicidio. ¿Por qué piensa que fue un homicidio cuando la Justicia ya consideró que no?

-Los testigos fueron amenazados de entrada. Ellos eran menores de edad cuando vieron como mataron a Enzo, en sus ojos. Él -por Sánchez- esa noche fue a matar.



Y siguió, "yo todavía no sé que pasó esa noche" y mostró esa desazón que siente porque la Justicia a un año del crimen del joven de 15 años, aún no pudo reconstruir sin grietas, los hechos que decantaron en la muerte de Enzo.



Y volvió sobre los chicos que estuvieron presentes en la pequeña marcha y acto homenaje a Enzo, "todos estos chicos hoy están vivos gracias a Enzo, porque lamentablemente, el único que perdió la vida fue Enzo, porque le podría haber tocado a cualquiera de los testigos que estaban presentes" cerró.