Evalúan medidas de restricción por los hechos de violencia en el Balneario de Laprida

Laprida

El director de Seguridad Municipal de Laprida dijo que se propuso mayor presencia policial dentro del espacio.

En consulta con el secretario de Seguridad municipal, Daniel Bayones, por los hechos de violencia y daño en el Balneario Municipal en la madrugada del domingo último, el funcionario comentó que hace tres fines de semana que se viene ocurriendo dicha situación, así como una pelea producida el viernes, y si bien no negó los hechos, no hubo reporte de los daños ocurridos.



Dentro de las acciones a adoptar, Bayones indicó que desde su área se propuso mayor presencia policial dentro del espacio en los horarios después del after.



El funcionario recordó también que al inicio de la temporada estaba cerrado totalmente el complejo, pero eso hizo que los jóvenes se fueran a otros lugares y fue contraproducente, "así que estamos trabajando en eso", reflejó.



Finalmente, indicó que "nosotros buscamos espacios con las medidas y contención para que los chicos puedan disfrutar. Pero el poder estar y disfrutar es con responsabilidad, y esta suerte de tener espacios para estar hay que llevarlo con tranquilidad. Cuando pasan estas cosas, se activa la mayor participación del Estado y puede traer alguna restricción que se está evaluando hacer".