La Madrid: una enfermera que se había aplicado las dos dosis de la vacuna se contagió

La Madrid

Una semana después de haber completado el esquema de vacunación, y luego de ser hisopada preventivamente, se descubrió que tenía la enfermedad.

Una enfermera de General La Madrid que se había aplicado las dos dosis de la vacuna Suptnik V se contagió de coronavirus. La mujer transita la enfermedad de manera asintomática y en buen estado general.



"El caso ya fue notificado a Región y al SISA, porque se había aplicado la segunda dosis", confirmó el secretario de Salud, Eduardo Bardín.



"Aunque no se ha dado en muchos lados, está dentro de los parámetros que podía suceder. Que te vacunes no quiere decir que no te contagies, la vacuna ayuda para que no sea tan grave. No tiene ningún síntoma ni está atravesándola con gravedad. La efectividad no tiene que ver con el contagio, sino con los anticuerpos que se generan; no es que no te vayas a contagiar, pero al tener defensas se va a poder defender de mejor manera ante el virus. El contagio puede suceder, pero los anticuerpos hacen que el virus no se replique con tanta virulencia", cerró el secretario de Salud lamatritense.