El estacionamiento medido está lejos de los niveles de facturación de la pre pandemia

Información General Pese a la actualización tarifaria, los números no le cierran a "SoluParking"

En términos nominales hubo un ligero incremento con respecto a la vieja normalidad, pero los números reales son mucho más bajos. "Si nosotros lográramos recuperar las dos horas que se le sacaron al servicio, más o menos zafaríamos" declaró Pablo Koerner, gerente de "Soluciones Virtuales".

El estacionamiento medido en las calles del microcentro de Olavarría, gestionado por la empresa "SoluParking", está lejos de recuperar los niveles de facturación previos a la pandemia de coronavirus.



Así lo consideró desde Tandil -donde atiende otros establecimientos comerciales vinculados con el rubro de juguetería- Pablo Koerner, gerente de "Soluciones Virtuales", la adjudicataria del servicio a nivel local.



"Si medimos los números de cuando arrancamos a hoy, con una actualización de tarifas estaremos más o menos un 20% arriba", dijo.



"Para poner en claro, si antes recaudábamos 100 pesos, con todas las actualizaciones que hubo en el medio, ahora recaudamos 120 y tenemos de gastos 150 cuando antes teníamos de gastos 100. Quedamos muy atrasados con respecto a la inflación" indicó el empresario.



"Está complicado; los costos no dejan de subir y los ingresos se mantienen en niveles muy bajos. Si bien en diciembre tuvimos una actualización de tarifa, aún no nos alcanza y estamos lejos de los números de la pre pandemia", manifestó.

Si nosotros lográramos recuperar estas dos horas que se le sacaron al servicio, más o menos 'zafaríamos'

El servicio de estacionamiento medido en Olavarría se divide en dos zonas: la "Zona 1", que está delimitada por calles Hornos, Lavalle, Necochea y España; la "Zona 2" comprendida por las arterias Almirante Brown, Alvaro Barros, 9 de Julio y Vélez Sarsfield.



Koerner hizo referencia también al índice de cobrabilidad: "Eso más o menos se mantiene, lo que pasa es que cuando nosotros firmamos contrato lo hicimos hasta las 20 y nos sacaron dos horas, de las 18 a las 20, que tienen un peso importante en la cobranza".



"Si nosotros lográramos recuperar estas dos horas que se le sacaron al servicio, más o menos 'zafaríamos'. Además, ahora vienen las paritarias, vamos a tener que afrontar un incremento salarial en nuestros empleados, firmamos el contrato de alquiler, que también se fue para arriba" agregó.



Pese al panorama, Koerner descartó enfáticamente la posibilidad de una rescisión del contrato. "No es una cuestión que nos afecta sólo a nosotros, sino que lo mismo pasa con el comercio y las pequeñas y medianas empresas. Es un mal general" reconoció el gerente de "Soluciones Virtuales".



"Estamos como todos los empresarios de todo el país, esperando que aparezca una luz y que se termine la pandemia, que influye muchísimo porque la gente que anda es mucho menos que en tiempos normales", describió.



Koerner destacó que el diálogo con el intendente Ezequiel Galli es permanente, aunque recordó que la última charla con el jefe comunal fue antes del "retoque tarifario".



Su párrafo final arrojó una esperanza a pesar de la pesadilla global que va para un año en la Argentina: "Estamos convencidos de que esto se va a empezar a normalizar con la vacuna, que por lo visto es mucho mejor de lo que muchos pensaban. Tenemos fe en que vamos a salir adelante".



"Todos nosotros hemos sido vacunados desde que nacimos con vacunas que no teníamos ni idea de dónde venían, no entiendo por qué en este caso hubo tanta preocupación con el origen de la vacuna, que va a ser lo que nos permita terminar con esta pandemia y volver a la vieja normalidad", cerró.