Columnistas

Macondo se queda sin casa y todos los caminos se detienen en la estación

Macondo tiene que desalojar su sede, la que la vio nacer hace 15 años como mutual de arte popular. No hay renovación de contrato de alquiler. El barrio entero, el de la estación del ex Provincial, espera que no se acabe el carnaval. Teatro comunitario, la puerta abierta a los pibes, a las escuelas, talento, magia y una mirada del mundo. Los que dicen que Macondo los transformó. Y la estación, que espera que la burocracia política cumpla las promesas de más de una década. Porque ése es el lugar.